Spletne nakupe opravite pred tem datumom

Že se je pričela božično-novoletna mrzlica nakupovanja daril po posebno ugodnih cenah, s katerimi pred prazniki trgovci vabijo potrošnike. Ker čedalje več nakupov opravimo na spletu, se to neposredno pozna tudi na poslovanju Pošte Slovenije. Pogovarjali smo se z direktorjem divizije na Pošti Slovenije, gospodom Boštjanom Pernekom, ki nam je predstavil, kakšen je najbolj varen in hiter način dostave, razkril pa nam je tudi, do kdaj moramo opraviti božično-novoletne nakupe na spletu, če želimo pakete prejeti še pred prazniki.

Kakšno zasedenost paketne dostave opažate po mesecih? Kateri meseci izstopajo in za koliko (praznični december, mesec popustov – november)? Ali ob koncu leta pričakujete zamude pri dostavi pošiljk?

Povečan obseg prenosa paketnih pošiljk se prične vsako leto hitreje, poleg božično-novoletnih praznikov vplivajo na potrošnike posebne ponudbe trgovcev, ki se pričenjajo že v oktobru in nadaljujejo do konca leta. Zadnje leto je bilo posebno zaradi vpliva covid-19, ko se je večina nakupov preselila na splet. Opažamo, da so kupci sprejeli nov način nakupovanja in pričakujemo večje oddane količine že od konca oktobra dalje.

Zaradi izkušenj iz preteklih let in pravočasnih priprav na sezono posebnih zamud letos ne pričakujemo.

Kako se spoprijemate s povečano paketno dostavo? Kako ste prilagodili svoje kapacitete in način poslovanja? Kaj povečanje dela pomeni za vaše zaposlene? Ste morali okrepiti tudi kadrovsko zasedbo?

Glede na rast spletnih nakupov redno obnavljamo in širimo vozni park, kakor tudi kapacitete za predelavo in usmerjanje pošiljk, zaposlujemo pa tudi dodatne kadre za delo v dostavi in v manipulaciji s pošiljkami. V letošnjem letu smo tako odprli dve novi logistični pošti, v Murski Soboti in na Ptuju, v kratkem pa je predvidena še ena v Krškem.

Kaj svetujete potrošnikom, da jim olajšate predpraznično nakupovanje? Kaj lahko sami storijo, da bodo kupljeno blago prejeli pravočasno?

Na Pošti Slovenije svetujemo, da za varnejši in hitrejši način dostave sledite štirim enostavnim nasvetom:

1. Spletne nakupe plačajte po predračunu ali s plačilnimi karticami. Izogibajte se plačevanju po povzetju.

2. Izberite brezkontaktni način dostave v PS Paketomat, tako da ob spletnem nakupu za mesto dostave izberete paketomat v vaši bližini oziroma naslovite:

Janez Vzorec (041 123 123)

PS Paketomat

Partizanska 54 (lokacija paketomata)

2702 Maribor

3. Sledite svoji pošiljki na vsakem koraku prek Sledenje pošiljk.

4. Če vas v času dostave ne bo na naslovu, ki ste ga izbrali za dostavo, vam svetujemo, da izkoristite prednosti storitve Moja dostava – moja izbira.

Kot vsako leto je treba v predprazničnem času pošiljke pravočasno oddati, da prispejo do naslovnikov pred prazniki. Za naslovnike v Sloveniji letos priporočamo oddajo za pakete do 10. decembra, za naslovnike v tujini pa do 1. decembra.

Kupci naj poleg navedenega upoštevajo tudi, da je za vsako naročilo prek spleta potreben dodaten čas za obdelavo in pripravo naročil ter predajo pošiljk v distribucijo.

Čeprav opravimo vse več spletnih nakupov, v trenutku, ko prispe pošiljka, nismo vedno na domačem naslovu. Kakšne načine prevzema pošiljke omogočate prejemnikom? Kakšne alternativne možnosti dostave ponujate? Za katero alternativno možnost dostave se potrošniki odločamo najpogosteje?

Fleksibilnost dostave je postala primarna zahteva kupcev. Kot je enostavno opraviti spletni nakup, je tudi enostavno izbrati svoj način dostave, bodisi dostavo na dogovorjeno mesto bodisi v želenem časovnem okvirju bodisi v PS Paketomat, paketnik Direct4me, bencinski servis Petrol ali MOL ali v službo. Kljub naraščajoči uporabi teh možnosti pa ostaja dostava na dom še vedno najbolj priljubljena. Po naših raziskavah (IPC, 2020) ta izbira dosega vrednost 75 odstotkov vseh želenih dostav. A skupni cilj, ki ga zasledujejo tako trgovci kot kupci in tudi mi, je hitrost in možnost prevzema 24/7.

Pošta Slovenije ima več kot 1.100 prevzemnih mest. Mreža dostavnih možnosti zajema kar 487 pošt, 24 PS Paketomatov, 256 bencinskih servisov ter več kot 400 paketnikov Direct4me, nameščenih ob poštnih poslovalnicah, že več kot 200 paketnikov pa je na voljo na dodatnih lokacijah po državi.

Verjetno je od posameznika odvisno, katera od možnosti dostave mu najbolj ustreza, pa vendar, katero od alternativnih možnosti paketne dostave vi ocenjujete kot tisto z največjim potencialom za nadaljnji razvoj?

Alternativno mesto dostave, ki ga na Pošti Slovenije ocenjujemo kot največji potencial, je zagotovo PS Paketomat . Na paketomatu lahko pošiljko prevzamemo kadarkoli, tudi v večernih ali nočnih urah, nismo omejeni s termini redne paketne dostave ali delovnimi časi pošt. 24 paketomatov na 15 najbolj frekventnih lokacijah po državi je v tem času polno zasedenih.

Povečano spletno nakupovanje je dvosmerni proces, saj se kupci pogosto odločajo tudi za vračanje izdelkov, s katerimi niso zadovoljni. Kako jim pri Pošti Slovenije lajšate vračanje kupljenih izdelkov?

Vračila so postala čisto običajni del spletnega nakupovanja. Žal se včasih pri spletnih nakupih zgodi, da izdelek ni takšen, kot smo pričakovali. V kolikor to omogoča trgovec, lahko blago vrnete brezplačno. V takem primeru na paket enostavno nalepite izpolnjeno paketno spremnico za vračilo, ki ste jo prejeli od spletnega trgovca oziroma to izpolnite na spletu (natisnete in nalepite na paket), dobite jo lahko tudi na pošti ali na bencinskem servisu. Za hitrejšo oddajo paketa, v kolikor tega ni predložil že spletni trgovec sam, izpolnite tudi potrdilo o oddaji pošiljke, ki ga priložite ob vračilu.

Paket lahko vrnete na katerikoli izmed 487 pošt in na več kot 210 bencinskih servisih Petrol po vsej Sloveniji.

Kako je letošnja sprememba zakonodaje vplivala na količino spletnih nakupov, ki jih Slovenci opravimo na tujih spletnih straneh? Je vplivala zgolj na količino nakupov manjše vrednosti? Ste na podlagi spremenjene zakonodaje zaznali povečano vračilo kupljenega blaga?

Če imamo tukaj v mislih naročanje iz tretjih držav, potem drži. Od 1. julija naprej je treba za vse pošiljke z blagom, ki prispejo iz tretjih držav, izvesti carinske postopke za sprostitev pošiljke v prosti promet. Uporabniki lahko te postopke izvedejo prek Portala Uvoz, o čemer so obveščeni prek elektronske pošte, prek SMS sporočila, v koliko pa Pošta Slovenije ne razpolaga s podatkom o elektronskem naslovu ali telefonski številki, pa s pisnim sporočilom. Za vse pošiljke, ne glede na vrednost blaga, se obračuna DDV, za pošiljke nad vrednostjo 150 evrov pa tudi carinske dajatve. Dodatno se kupcu zaračunajo tudi stroški izvedbe carinskega posredovanja.

Plačila DDV so oproščene pošiljke z darili, ki se pošiljajo med fizičnimi osebami, in sicer v vrednosti do 45 evrov. Nad tem zneskom in do zneska 150 evrov se zaračuna tudi DDV, nad zneskom 150 evrov pa tudi carina po veljavni carinski stopnji. Ne glede na morebitno oprostitev plačila dajatev mora uporabnik izvesti carinske formalnosti in poravnati strošek za izvedbo storitve carinskega posredovanja, ki znaša najmanj 2,50 evra.

Kako je na poslovanje Pošte Slovenije vplivala epidemija covid-19? Kaj vse ste morali spremeniti v načinu dostave? Katere spremembe so bile med prejemniki pošiljk najbolje sprejete?

Spletna trgovina oziroma prodaja se razvija z neverjetno hitrostjo. Pojav koronavirusa in izrednih razmer, v katerih je svet dejansko obstal, pa je ta trend le še dodatno okrepil. Dobesedno čez noč so spletni nakupi zamenjali celo vsakdanje nakupe tudi osnovnih dobrin. Proces preoblikovanja nakupnega vedenja se je tako začel in se vsak dan prilagaja negativnim zunanjim dejavnikom.

Skozi izredno spremenjene razmere smo se čez noč morali prilagoditi tudi izvajalci dostave.

V zadnjih dveh letih tako tudi pri Pošti Slovenije beležimo porast števila paketov, predvsem paketov B2C, kar je posledica številnih nakupov v spletnih trgovinah. Spletne trgovine so se v zadnjih letih prilagodile kupcem predvsem z velikim številom kategorij izdelkov, tako rekoč obisk fizičnih trgovin sploh ni več nujen, pri tem pa je nakupna izkušnja prek spleta postala enostavna za uporabo predvsem s praktičnega vidika. Tega se zaveda tudi vedno več prodajalcev, vzpostavitev spletne prodaje je postala nujnost današnjega poslovanja.

Temu ustrezno sledimo tudi pri Pošti Slovenije. Fleksibilnost dostave je postala primarna zahteva kupcev. Kot je enostavno opraviti spletni nakup, je enostavno izbrati tudi svoj način dostave, bodisi dostavo na dogovorjeno mesto bodisi v želenem časovnem okvirju bodisi v paketomat ali v službo.