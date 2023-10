Specialci prijeli osumljenca včerajšnjega streljanja v Mariboru

Pripadniki Specialne enote policije so v zgodnjih jutranjih urah prijeli osumljenca nedeljskega streljanja v gostinskem lokalu na Pobrežju v Mariboru. Osumljencu so odvzeli prostost, pred tem so prostost odvzeli še enemu moškemu zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Maribor.