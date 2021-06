Sončno in vroče ter nekaj ploh

Danes bo dokaj sončno, popoldne bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno. Na severovzhodu je v jutranjem času možna kakšna ploha, popoldne pa lahko posamezne plohe nastanejo tudi drugod. Ponekod bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem čez dan šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Ponedeljek nekoliko hladnejši

V ponedeljek bo pretežno jasno in nekoliko hladneje. Na Primorskem bo še pihala burja.

V torek bo sončno.