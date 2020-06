Sončno in vroče bo

Danes bo sončno, pihal bo okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, pihal pa bo severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija.