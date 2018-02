Šolske ocene v življenju ne prinašajo nujno uspeha #video

Ali odlične ocene v šoli pomenijo zagotovilo za uspeh v poznejšem obdobju življenja? Novodobni starši vse bolj pritiskajo na svoje otroke, da v šoli dosegajo najboljše rezultate. A dobre ocene v resnici marsikdaj niso zagotovilo, da bo človek uspešen tudi pozneje v življenju. Hkrati so nekateri otroci nenehno pod stresom, saj tako visokih pričakovanj dolgoročno ne more izpolnjevati nihče.

Petke pri matematiki, petke pri slovenščini, odličnost v športu in uspešnost pri glasbi. Zdi se, da naj bi otroci danes izpolnjevali prav vsa pričakovanja, pa čeprav vemo, da nihče ni nadarjen za čisto vsako področje. "Moj najljubši predmet je športna vzgoja, ker je najbolj zabavna, najtežji pa je slovenščina," priznava nadobudni osnovnošolec Luka Dukić.

Učitelji se trudijo prepoznavati nadarjenost, nekateri pogrešajo nivojski pouk

Učitelji na Osnovni šoli Šentvid v Ljubljani se pri učencih trudijo prepoznavati nadarjenost in jih spodbujati predvsem na področjih, ki jih zanimajo in na katerih so dobri, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

"Spodbujamo jih tako, da jim dajemo dodatne teme, ki jih lahko predelajo sami doma in predstavijo pri pouku, dodatni pouk ter priprave na tekmovanja," je pojasnil pomočnik ravnateljice ter učitelj matematike in fizike Jaka Saje.

Še pred leti, ko so bili učenci pri glavnih predmetih razdeljeni na različne nivoje, so se lahko pedagogi posameznikom bolj posvetili, a so takšen način pouka zaradi zmanjšanja oddelkov pozneje ukinili.

"Tisti učenci, ki so bili v razredu bolj zadržani in si niso upali spregovoriti, ker so se jim drugi zdeli boljši, so se pri nivojskem pouku zelo razživeli, ker so imeli občutek, da jih ne bo nihče kritiziral. Takrat sem od njih dobivala odlične rezultate," se je spominjala učiteljica angleščine, nemščine in etike Gertruda Kostajnšek Poštrak.

Večina staršev je razumevajočih, peščica včasih pretirava

Ko so rezultati učencev slabi, so zaradi tega včasih bolj razočarani starši kot otroci. Zgodi se namreč, da si starši pripisujejo zasluge za otrokove uspehe oziroma se počutijo neuspešne, če otrokom v šoli ne gre najbolje. "Imela sem že primer staršev, s katerimi je bilo zelo težko, deklica je zaradi tega tudi zbolela," je pojasnila Kostanjšek-Poštrakova.

Takšni primeri so na osnovni šoli Šentvid sicer zelo redki. Večina staršev je razumevajočih in se v ocene svojih otrok ne vmešava. "Moji starši podpirajo to, da se učim zase, ne za ocene. Nekako se ne vtikajo v to, kakšne ocene imam," razlaga osnovnošolka Ester Polak.

Šolske ocene v življenju ne prinašajo nujno uspeha

Čeprav ravno šolski uspeh ob koncu osnovne šole odloča o vpisu na srednjo šolo in fakulteto, pa ocene še zmeraj niso zagotovilo za uspeh v življenju.

"Poznamo veliko učencev, ki v šoli niso bili uspešni, pa so se potem vpisali na fakulteto in postali uspešni podjetniki, poznamo pa tudi zgodbe tistih, ki so bili uspešni v osnovni šoli in se potem niso znašli," je povedal pomočnik ravnateljice Jaka Saje.

Otroci morajo razviti sposobnost kritičnega mišljenja in dobre delovne navade

Ne smemo pozabiti, da otrok ni samo šolar in da je poleg dobrih ocen pomembno predvsem to, da razvije lastnosti, kot so vztrajnost in ustvarjalnost, sposobnost kritičnega mišljenja ter dobre delovne navade, so še poročali v oddaji Dan.

S tovrstno problematiko se spopada Zavod Manja 360°, ki šolarjem zagotavlja celostno učno pomoč ter organizira delavnice o aktivnem učenju, motivaciji in vzgoji za učence, starše in učitelje. Pogovor z Manjo Kristanc objavljamo v spodnjem posnetku.

