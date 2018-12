Sodišče za osumljene tatvine bankomata izdalo sklepe o predaji Avstriji

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je za vseh pet tujcev, ki so osumljeni nedavne tatvine bankomata v Pliberku v Avstriji, izdalo sklepe o predaji Avstriji. A sklepi še niso pravnomočni, ker jih je potrebno prevesti. Na sodišču predvidevajo, da bodo prevode prejeli danes oz. v torek in jih nato vročili osumljenim, so pojasnili na sodišču.

Pet moških, ki so po podatkih policije moldavski državljani, imajo pa tudi romunsko in bolgarsko državljanstvo, je osumljenih, da so 3. decembra v zgodnjih jutranjih urah vlomili v bankomat v Pliberku v Avstriji, nato pa zbežali čez mejo v Slovenijo, kjer so jih nato v dveh dneh vse prijeli.

Stekla je obsežna iskalna akcija slovenske policije

Prvega so avstrijski policisti že kmalu po begu v Slovenijo prijeli na širšem območju Mežice. Stekla je obsežna iskalna akcija slovenske policije, v kateri je prejšnji ponedeljek sodelovalo 181 pripadnikov različnih enot in služb.

Drugega osumljenega so nato slovenski policisti dan kasneje, v torek, 4. decembra, na podlagi obvestila občana prijeli na območju Črne na Koroškem, preostale tri pa isti dan na območju Ptuja. Policisti ob prijetju osumljenih ukradenega denarja niso našli.

Sklepi še niso pravnomočni

Vseh pet so privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, kjer so v nadaljnjih postopkih za vse izdali sklepe o priporu. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je podala Avstrija, pa je slovenjgraško sodišče za vse izdalo tudi sklepe o predaji Avstriji. A ti sklepi še niso pravnomočni, ker še niso vročeni, saj jih je potrebno najprej prevesti v jezik osumljenih.

Predaja avstrijskim varnostnim organom bo izvedena po pravnomočnosti sklepov o predaji, sama izvedba predaje pa je v pristojnosti policije.