Sodišče obsodilo osmerico zaradi prostitucije in pranja denarja na Goriškem

Z izrekom sodbe na novogoriškem okrožnem sodišču se je danes končal dve leti in pol dolg proces zoper osmerico obtoženih zlorabe prostitucije in pranja denarja v nočnem lokalu Margerita v Novi Gorici. Vse obtožene je sodnik Goran Klavora spoznal za krive, šesterici pa dosodil zaporne kazni od enega do šestih let. Sodba ni pravnomočna.

Proces je bil dolg, saj so morali priče in dekleta, ki so jih silili v prostitucijo, iskati v tujini, veliko je tudi drugih dokazov.

Specializirano tožilstvo je ves čas postopka trdilo, da sta Bolgara Elena Nikolaieva Despova in Nedelche Dimitrev med letoma 2007 in 2013 iz Bolgarije v Slovenijo pripeljala več deklet, ki naj bi bile žrtve prostitucije v nočnem lokalu Margerita v Novi Gorici.

Sojenje osumljenim že od leta 2015

Večji del zaslužka, ki je izviral iz te nezakonite dejavnosti, naj bi po mnenju tožilstva nato prali prek več podjetij, ki so se ukvarjala s storitvenimi dejavnostmi. Igor Schwarz in njegova žena Heidi naj bi v petih letih tako pridobila slaba 2,5 milijona evrov. Viktor Bolčina naj bi vodil lokal, Novica Mišić in Klemen Jančar pa naj bi operativno upravljala dejavnost.

Maji Bolčina in Miranu Hrženjaku je tožilstvo očitalo, da sta sodelovala pri pranju nezakonito zasluženega denarja.

Policisti in kriminalisti so njihovemu početju sledili med letoma 2011 in 2013 po prijavi Europola, z odmevno akcijo pa so ga končali sredi junija 2013. Sojenje 11 osumljenim se je začelo konec leta 2015, vendar je sodišče Igorja Schwarza in Marijo Bolčina izločilo iz skupnega procesa zaradi zdravstvenih težav, Boško Pavić pa je krivdo priznal že na začetku.

Zapor in denarne kazni

Nekdanjima zaposlenima v lokalu Margerita Jančarju in Mišiću je sodišče prisodilo pogojno zaporno kazen petih let zapora, zaradi zlorabe prostitucije in pranja denarja je Heidi Schwarz prisodilo šest let zapora. Viktorju Bolčini, Eleni Nikolaievi Despovi in Dimitrovu pa je izreklo pet let zapora. Sodišče je Hrženjaku določilo dve leti pol zapora, Maji Bolčina pa eno leto.

Obtoženim je prvostopenjsko sodišče naložilo tudi med pet tisoč in osem tisoč evrov denarne kazni, vrniti morajo še protipravno pridobljeno premoženjsko korist v skupni vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov ter plačati sodne stroške.

Tožilka Renata Vodnjov je ob razglasitvi sodbe dejala, da je bil s tem zadan hud udarec prostituciji na Goriškem, sodni postopek pa je bil dolg in zapleten. "Glede na vse to sem seveda z odločitvijo sodišča zadovoljna. Glede pritožbe se bom še odločila, saj sodišče le v manjšem delu ni sledilo predlagani kazni," je dodala.

So pa pritožbe že napovedali zagovorniki obtoženih, vendar bodo počakali na pisne obrazložitve sodbe, ki naj bi jih sodnik izdal v dobrih dveh tednih.