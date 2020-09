Sodišče mora obtožnico v zadevi Teš vročiti le še Alstomu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrožno sodišče v Celju je obtožnico v primeru pregona domnevnih nepravilnosti pri več poslih Termoelektrarne Šoštanj (Teš) uspelo vročiti vsem obdolžencem razen družbi Alstom. Obtožnica še ni pravnomočna, saj bo moralo sodišče pred začetkom sojenja obravnavati še ugovore na obtožnico. Kot so pojasnili za STA, so do zdaj prejeli 13 ugovorov.

Specializirano državno tožilstvo je maja na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper 12 slovenskih in tujih fizičnih oseb ter zoper eno slovensko in eno tujo pravno osebo zaradi skupno 24 očitanih kaznivih dejanj. Sodišče je odredilo prevod, nato je sledilo vročanje. Zaradi obsežnosti zadeve bo reševanje primera zahtevalo precej časa, so maja ocenili na okrožnem sodišču, piše STA.

Obtožnica se nanaša na kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči pri navedenih kaznivih dejanjih.

Neuradno: obtožnica tudi zoper Uroša Rotnika

Po neuradnih informacijah so obtožnico vložili zoper nekdanjega direktorja Teša Uroša Rotnika, vodjo projekta Teš 6 Bojana Brešarja, lobista Petra Kotarja in njegovo podjetje Sol Intercontinental, direktorja podjetja CEE Boštjana Kotarja, zaposlene iz Teša Jožeta Lenarta, Jožeta Dermola, Darka Weissa in Mirana Lebna, vodjo prodaje elektrarn v družbi Alstom Power Franka Lehmanna, nekdanjega izvršnega direktorja Alstoma Austria Josefa Reisla, finančnega strokovnjaka Bogdana Pušnika ter davčnega svetovalca Darka Končana. Obtoženo je tudi francosko podjetje Alstom Power, piše STA.

Foto: STA

Vsebina obtožnice razdeljena na tri sklope

Generalni državni tožilec Drago Šketa je za POP TV maja pojasnil, da je vsebina obtožnice razdeljena na tri sklope, in sicer je prvi del glede tehnološke opreme šestega bloka v višini 250 milijonov evrov, drugi očitek se nanaša na obnovo kotla v petem bloku in tretji na sistemsko opremo za bloka 4 in 5 v višini 280 tisoč evrov.

Dejal je, da je tožilstvo obtožnico spisalo v letu dni po končani preiskavi. Preostanek preiskave, ki je trajala osem let, pa se je po njegovih besedah med drugim zavlekel, ker je postopek na celjskem okrožnem sodišču tekel prepočasi.

"Gre za izjemno obsežno zadevo, saj ima obtožnica 1.332 strani, tožilstvo pa je k obtožnici priložilo še 45 prilog. Celoten spis (brez zdaj vloženih prilog) tako obsega več kot 70 tisoč listov, večina je tiskanih obojestransko, torej je dejansko število strani še enkrat večje," pa je pojasnila predsednica Okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli.

Postopek v zadevi Teš poteka že več let, zaradi česar je na sodišče letelo precej kritik. Nekdanji pravosodni minister Goran Klemenčič je zahteval tudi poročilo celjskega višjega sodišča, ki je ugotovilo, da je za zamude pri preiskavi v zadevi Teš odgovorno sodišče in ne policija ali tožilstvo, še piše STA.