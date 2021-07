Sobotni rezultati: pozitivnih samo še za enomestno število

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rezultati sobotnih testiranj bodo razveselili marsikoga, saj je bilo med 845 testiranimi na novi koronavirus le osem oseb pozitivnih oziroma je delež pozitivnih le 1,1 odstotka. Zadnjič je bilo manj kot deset pozitivnih lansko leto na začetku avgusta. Zmanjšalo se je tudi število aktivnih primerov, in sicer na 437, že osmi dan zapored pa ni nihče umrl zaradi okužbe s covid-19.

Po podatkih vlade se v bolnišnicah zdravi 60 pacientov, od tega 17 na intenzivni negi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je tokrat ustavilo pri številki 25,7. Delež pozitivnih testov za soboto znaša 1,1 odstotka, 14-dnevna pojavnosti pa je padla za 3,7 odstotka na 20,7 primerov na sto tisoč prebivalcev.

Nova pravila vstopa v državo

Vlada je v sredo sprejela spremenjen seznam držav glede na epidemiološke razmere, po katerem so od danes na zelenem seznamu cela Hrvaška, Nemčija, Švica in Črna gora, pa tudi Estonija, Litva in Luksemburg. Zeleni seznam držav, pri katerih velja, da ni omejitev ob vstopu v Slovenijo, se tako vztrajno daljša.

Na zelenem seznamu so sicer po novem tudi številne administrativne enote v več državah. Tako so na zelenem seznamu večji del Francije, več grških regij in belgijska Flandrija.

V veljavo danes stopajo tudi spremenjeni pogoji vstopa v Slovenijo z območij na rdečem in temno rdečem seznamu.

Osebe, ki prihajajo z območja na rdečem seznamu, morajo ob vstopu predložiti negativen test PCR in se napotiti v desetdnevno karanteno. Test PCR ni nujen za tiste s prebivališčem v Sloveniji, morajo pa vseeno v karanteno. V karanteno ni treba tistim, ki predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.