Sneg tudi danes pobelil del države. Janković: Sneg nas ni presenetil.

Sneg je predvsem v ponedeljek na cestah povzročal nemalo težav. Zjutraj je bil ohromljen predvsem avtobusni promet, preglavice pa je povzročal tudi voznikom osebnih avtomobilov. "Sneg nas ni presenetil," pa je zagotovil Janković.

Zimska služba se plačuje po opravljenem pluženju, odkar je Janković župan, prej pa so plačevali tudi pripravljenost na zimsko službo, je pojasnil.

V ponedeljek zvečer je v Ljubljani delalo 31 velikih posipalcev za posip cest prve kategorije in štirje za sektor hribi, trije mali posipalci in pet traktorskih posipalcev. Danes ponoči pa je delo začelo 31 kamionov s plugi in veliki rotoposipalci, 24 kamionov s plugi, 76 traktorjev s plugi in posipalci ter samo s plugi, 35 malih strojev, 31 unimogov, rovokopačev, nakladačev in frez, 59 poltovornih vozil in 340 delavcev v ročnih skupinah, je še povedal župan.

Nova snežna pošiljka prihaja v četrtek

Danes zvečer bo marsikje v notranjosti Slovenije še snežilo, drugod bo deževalo. Ponoči bodo padavine oslabele, pojavljale se bodo krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu in jugu bodo nastajale krajevne plohe. Sneg lahko spet pričakujemo v četrtek, ko bo v notranjosti Slovenije rahlo snežilo.