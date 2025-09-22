Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
A. P. K.

22. 9. 2025,
Smrt na ljubljanskem kopališču: nenadoma umrl 73-letni moški

Bazen | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V soboto je na ljubljanskem kopališču Atlantis zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja umrl 73-letni moški.

Osebje Vodnega mesta Atlantis je obiskovalce napotilo iz bazenov in jih poslalo na varno, kar pa naj bi pri nekaterih povzročilo precej nelagodja, saj sprva niso vedeli, kaj se dogaja. Po poročanju Slovenskih novic so okoli ene ure popoldne bazene znova odprli. Ena izmed prič je za omenjeni portal povedala, da so morali obiskovalci zaradi izrednega dogodka zapustiti bazene, na kraj pa so prišli reševalci in policisti.

Policija: Ne gre za nesrečo ali utopitev

Nesrečni dogodek so za nas potrdili tudi s Policijske uprave Ljubljana, kjer so zapisali, da so v soboto zjutraj posredovali na območju Most, kjer je glede na do zdaj znane podatke umrl 73-letni moški. "Smrt je posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja osebe in ne gre za nesrečo ali utopitev. Policisti bodo o vseh okoliščinah dogodka obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo," so še sporočili s policije.

Sobotni neljubi dogodek na bazenu so za nas potrdili tudi v Vodnem mestu Atlantis in dodali, da je eden od obiskovalcev zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja potreboval nujno medicinsko pomoč. "Naši zaposleni so nemudoma ukrepali v skladu z veljavnimi protokoli, nudili prvo pomoč in poklicali pristojne službe. V času posredovanja je bil del bazenskega kompleksa zaprt za obiskovalce. Kljub vsem prizadevanjem je oseba žal izgubila življenje," so za Siol.net sporočili iz Vodnega mesta Atlantis ter svojcem pokojnika izrekli iskreno sožalje.

