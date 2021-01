Slovenski vojski se je lani pridružilo 369 pripadnikov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letu 2020 je Slovenski vojski (SV) uspelo preobrniti dotedanji negativni kadrovski trend. Minister za obrambo Matej Tonin je na novinarski konferenci med razlogi izpostavil odpravo birokratskih ovir in tudi varnost zaposlitve. Obenem pa v vojski že snujejo nove rešitve v ta namen, z julijem bo tako vzpostavljena enotna vstopna točka v SV.

SV je v letu 2020 pridobila 369 novih pripadnikov stalne sestave in 232 novih pogodbenih rezervistov. Povečalo se je tudi število vlog za vojaško štipendijo, je na novinarski konferenci pojasnil minister, ki si te številke šteje za velik uspeh, navaja STA.

Zakaj je zanimanje za vojsko večje

Med razlogi je minister navedel odpravo birokratskih ovir, prav tako se je v javnosti pogosteje začelo govoriti tudi o pozitivnih zgodbah glede SV, tudi o njeni modernizaciji. Deloma k porastu interesa prispeva tudi trenutna negotovost oz. dejstvo, da je zaposlitev v SV varna. Prav tako pa Tonin ocenjuje, da je sadove obrodila promocijska akcija, ki so jo vodili od maja lani, poroča STA.

Z julijem enotna vstopna točka v Slovensko vojsko

Zasnovali so tudi že nove rešitve, ki bi zaposlitev v SV še dodatno poenostavile, med njimi koncept enotne vstopne točke, je pojasnil minister. Tako bodo s 1. julijem namesto dosedanjih treh vzpostavili enotno vstopno točko. Ta predvideva tri različne, medsebojno povezljive faze, navaja STA.

Foto: STA

V prvi fazi, ki bo trajala pet tednov, bodo posamezniki lahko prostovoljno služili vojaški rok, ob koncu pa bodo prejeli naziv vojak strateške rezerve. Tisti, ki bodo po kratkem premoru želeli nadaljevati poslanstvo, se bodo v drugi fazi, ki bo trajala šest tednov, usposabljali za pripadnike pogodbene rezerve in ob koncu jim bo SV ponudila tudi ustrezno pogodbo, poroča STA.

Vsem, ki se bodo odločili za usposabljanje v drugi fazi, bodo izročili tudi vavčer za opravljanje vozniškega izpita v njihovi lokalni avtošoli za 30 ur vožnje.

Tiste, ki bodo želeli svojo pot v SV nadaljevati, bodo napotili še na dodatno dvotedensko usposabljanje in ko ga bodo opravili, bodo postali profesionalni vojaki. Že na začetku te faze bodo dobili v podpis tudi pogodbo o zaposlitvi, je pojasnil minister.

Glede na kadrovske potrebe bi v SV sicer trenutno potrebovala 1200 pripadnikov stalne sestave, 600 pripadnikov pogodbene rezerve, trenutne zmogljivosti omogočajo tudi 300 usposabljanj v okviru prostovoljnega služenja vojaškega roka, obenem pa lahko podelijo 230 kadrovskih štipendij, je navedel Tonin.

Za služenje v profesionalni sestavi in za prostovoljno služenje vojaškega roka bo sicer veljala starostna omejitev do dopolnjenega 30 leta, medtem ko bo za pogodbene rezerviste ta meja pri 50 letih starosti.

Želijo si čim več mladih novih kandidatov

Tonin si želi, da bi v letošnjem letu v vrste sprejeli čim več mladih novih kandidatov. Opozoril je namreč, da se bo glede na starostno strukturo letos upokojilo 350 pripadnic in pripadnikov. Obenem pa je poudaril, da mladi, ki se bodo odločili za to možnost, ne bodo izgubili študijskega leta, naučili se bodo novih veščin in tudi finančno bodo bogato nagrajeni, še poroča STA.

Tonin se je ob tem dotaknil tudi vprašanja zdravniških pregledov in pojasnil, da bodo sprostili omejitve za vstop v SV pri stvareh, ki nimajo bistvenega vpliva na opravljanje vojaških dolžnosti, in pri stvareh, ki se jih lahko v nadaljevanju sanira. Tako bo imel posameznik s prekomerno telesno težo še nekaj časa, da se fizično ustrezno pripravi.

O nakupu italijanskega transportnega letala

Tonin je komentiral načrte za nakup italijanskega transportnega letala Spartan, ki ga ministrstvo namerava nabaviti od Italije po mehanizmu vlada-vladi. Po oceni Tonina je bila odločitev za takšen postopek najugodnejša, pa tudi strokovno dobro utemeljena. Zaradi odločitve ustavnega sodišča, ki je do dokončne odločitve o ustavni skladnosti začasno zadržalo izvajanje zakona o sredstvih za investicije v SV, sicer postopki zdaj po njegovih besedah nekoliko stojijo.

"Odločitev ustavnega sodišča je bila nesorazmerna"

Kot je ocenil minister, je bila takšna odločitev ustavnega sodišča nesorazmerna, obenem pa si težko predstavlja, da bi ustavno sodišče zakon razglasilo za neustavnega. Gre namreč ravno za zakon, ki odpravlja neustavno stanje, v katerem SV zaradi neustrezne pripravljenosti ni mogla izpolnjevati svoje ustavne dolžnosti, torej zagotavljati obrambe domovine, je pojasnil po pisanju STA.