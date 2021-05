Slovenski vojaki že zapustili Afganistan

Šest slovenskih vojakov je po četrtkovi odločitvi vlade že zapustilo Afganistan in so danes v zgodnjih jutranjih urah pristali na letališču v Rimu. Zdaj bodo nadaljevali pot v domovino.

Vlada je "namero o koncu sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske v misiji Nata Odločna podpora v Afganistanu" sprejela v sredo zvečer. To naj bi se zgodilo najkasneje do konca avgusta, kot so sporočili po seji vlade. S to namero je vlada nameravala seznaniti tudi odbora državnega zbora za obrambo in zunanjo politiko.

A očitno je ta namera že izvršena in so slovenski vojaki Afganistan že zapustili. Tam je bilo od februarja šest slovenskih vojakov. Umik je potekal v sodelovanju z Italijo, ki je vodilna država kontingenta, v katerem so sodelovali slovenski vojaki.

Zjutraj so v Rimu pristali pripadniki 13. kontingenta @Slovenskavojska, ki so delovali na misiji Odločna podpora v Afganistanu. Skladno s sklepom Vlade RS in po predhodni skupni odločitvi Zavezništva, Slovenija s tem končuje delovanje na tej misiji: https://t.co/nJK2dDTTFF pic.twitter.com/h83WNY4AJ5 — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) May 20, 2021

V slovenskih vrstah brez smrtne žrtve

Gre sicer za usklajen umik zavezniških vojakov, ki naj bi se končal na 20. obletnico terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001. Do odločitve ZDA in zaveznikov v Natu o umiku je bilo v Afganistanu nekaj manj kot deset tisoč zavezniških vojakov.

Slovenski vojaki so zdaj delovali v Natovi misiji Odločna podpora, ki je bila namenjena urjenju afganistanskih sil. Sodelovanje Slovenije v Natovih operacijah v Afganistanu se je začelo leta 2004, z vstopom v zavezništvo. Pri tem se je izmenjalo skoraj 1.400 slovenskih vojakov.

Največ naenkrat jih je bilo v državi pod Hindukušem leta 2011, ko jih je bilo v dveh izmenah skupaj po 179. Slovenska vojska je sicer ena redkih zavezniških sil, ki v Afganistanu ni imela smrtne žrtve.