Slovenski obveščevalci iščejo okrepitve: želijo mlajši kader

Sova lahko sklepa zaposlitve brez razpisa ali objave, vendar so se tokrat odločili, da sedem prostih delovnih mest zapolnijo z javno objavo.

"Izjemno malo novih zaposlitev v agenciji v preteklih letih, hiter tehnološki razvoj ter spreminjajoča se narava in oblika sodobnih varnostnih groženj in tveganj agenciji kot organizaciji narekujejo okrepitev in osvežitev z novimi in mlajšimi kadri," so v obrazložitvi zapisali na Sovi, ki jo vodi Rajko Kozmelj.

Želijo pritegniti dinamične in motivirane delavce

Z novimi zaposlitvami želijo narediti naslednji korak k zastavljenemu povečanju transparentnosti delovanja in doseči čim večji krog zainteresirane javnosti.

Kakšne delavce iščejo? "Želimo pritegniti dinamične in motivirane sodelavce, ki jih zanima delo na obveščevalno-varnostnem področju, jih delovni izzivi motivirajo in so se pripravljeni prilagoditi posebnostim zaposlitve v agenciji," dodajajo na Sovi.

Na katerih področjih iščejo nove sodelavce:

pridobivanja podatkov s tajnim sodelovanjem

- delovno mesto z zahtevano najmanj srednješolsko

izobrazbo in šestimi meseci delovnih izkušenj,

- pripravniško delovno mesto z zahtevano najmanj

visokošolsko izobrazbo,

informacijsko-komunikacijske infrastrukture, sistemov za pridobivanje podatkov in informacijske varnosti

- delovno mesto z zahtevano najmanj visokošolsko

izobrazbo in šestimi leti delovnih izkušenj,

- delovno mesto z zahtevano najmanj visokošolsko

izobrazbo in štirimi leti delovnih izkušenj,

- pripravniško delovno mesto z zahtevano najmanj

visokošolsko izobrazbo,

vrednotenja in analiziranje podatkov, priprave informacij, ocen in prognoz

- dve pripravniški delovni mesti z zahtevano najmanj

visokošolsko izobrazbo,

pravne podpore, priprave predpisov in drugih gradiv

- dve delovni mesti z zahtevano najmanj visokošolsko

izobrazbo in sedmimi meseci delovnih izkušenj.