Slovenski najstnik razvnel vrstnike s podporo ukrepom zaradi epidemije #video

Video: YouTube

Verjetno eden najbolj gledanih in deljenih videov je bil video z naslovom Zahtevamo šolo. Gre za video slovenskih najstnikov – osnovnošolcev in dijakov, ki izpostavljajo, da šola na daljavo ni primerna rešitev, da se želijo učiti v šoli, se družiti s sošolci … Skratka: kritizirajo ukrepe, ki so uvedeni zaradi epidemije.

Odgovor na njihovo razmišljanje je objavil sovrstnik Nejc Urbanija. Posnetek njegovega razmišljanja si lahko ogledate zgoraj.