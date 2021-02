Kakšen vpliv bo imelo odpiranje šol na širjenje virusa?

Najmlajši so se prejšnji teden po skoraj treh mesecih vrnili v šolske klopi. Kakšen vpliv bo to imelo na epidemiološko sliko, bo vidno v prihodnjih dneh. Podatki kažejo, da je število okužb med učenci in zaposlenimi po oktobrskem zaprtju v teh skupinah padlo. Vlada bo na današnji seji predvidoma odločala tudi o tem, ali in kje bodo šole prihodnji teden odprte.

Slovenijo je jeseni zajel drugi val okužb z novim koronavirusom. Sredi oktobra smo na dan potrdili že več kot 800 primerov, konec meseca pa se je število povzpelo čez 2.600. Vlada je, da bi zajezila širjenje virusa, sprejela več ukrepov.

Učenci in dijaki doma od oktobra

Med drugim so vrata 19. oktobra najprej zaprle srednje šole, doma so ostali tudi učenci od vključno šestega razreda osnovne šole. Učenci v nižjih razredih osnovnih šol so šolanje na daljavo nadaljevali po jesenskih počitnicah.

Z rednim testiranjem želijo zamejiti okužbe

V začetku januarja so se nato v šole prvi vrnili otroci s posebnimi potrebami, konec meseca pa še učenci v prvi triadi osnovne šole. Da bi preprečili širjenje okužb, zaposlene v šolah in vrtcih enkrat tedensko testirajo s hitrimi testi. V začetku tedna je bilo tako ob 18.021 testih pozitivnih 239 zaposlenih, kar je okoli 1,3 odstotka. V črnih regijah, kjer je epidemiološka slika slabša, otroci nadaljujejo šolanje od doma.

Zgornji graf, ki so ga pripravili pri Covid-19 Sledilniku, kaže, da je število potrjenih okužb med zaposlenimi v osnovnih šolah trikrat poskočilo. V vseh primerih gre za množično testiranje, ki je bilo izvedeno pred začetkom pouka v šolah s prilagojenim programom oziroma v osnovnih šolah.

V Kranju več lažno pozitivnih učiteljev

Pri zadnjem množičnem testiranju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju so na območju Kranja okužbo potrdili pri kar 146 zaposlenih, a je preverjanje s še enim hitrim testom in bolj zanesljivimi PCR-testi pokazalo, da stanje vendarle ni tako alarmantno. Ali je bila vzrok za tolikšno odstopanje napaka v procesu testiranja, še ni znano.

Po zaprtju šol je število okužb padlo

Kakšen bo vpliv vračanja otrok v šole, ni jasno. Rezultati tega sproščanja bodo vidni v prihodnjih dneh, je pa mogoče na grafu, ki so ga objavili pri Covid-19 Sledilniku, opaziti, da je število okužb med zaposlenimi, učenci in dijaki po oktobrskem zaprtju šol padlo. Najbolj so se okužbe zmanjšale v osnovnih in srednjih šolah.

Z zaprtjem šol manj okužb med mlajšimi

Da se je število okužb med šolarji in dijaki res zmanjšalo, kaže tudi graf potrjenih okužb po starostnih skupinah. Sredi oktobra so otroci med 5. in 14. letom predstavljali šestodstotni delež okuženih glede na vse potrjene primere, mlajši med 15. in 24. letom pa 15-odstotni delež okuženih. Mesec dni pozneje je delež okuženih za prvo starostno skupino padel pod odstotek, prepolovil se je tudi delež v drugi starostni skupini.

Z odpiranjem šol prejšnji teden je zraslo tudi število stikov. Ali bo imelo to vpliv na epidemiološko sliko in kako velik bo ta vpliv, bomo lahko videli v prihodnjih dneh. Izkušnje iz šol s posebnimi potrebami, ki so se odprle po novem letu, so dobre. V prvih tednih vrnitve v šole je bilo okužb celo manj, kot so jih pričakovali. Zaznavali so jih v posameznih oddelkih, okuženi so bili posamezni učitelji. So pa imeli ti otroci primanjkljaj v znanju.

Pozivi k odprtju šol

Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan je sicer v ponedeljek napovedal, da bo, če bo delež okuženih učiteljev na približno enako ravni kot prejšnji teden, začel pobude za odprtje prve triade v vseh regijah v državi.

Podatki namreč kažejo, da je stopnja okuženosti med učitelji bistveno nižja od povprečja splošne populacije.

Kot je dejal za STA, bi bilo mogoče odprtje prvih treh razredov v vseh regijah, pri čemer bi se stvari reševale lokalno, na primer tako, da bi v skrajnem primeru nekaj oddelkov odšlo v izolacijo in bi pouk zanje izvajali na daljavo, okužene učitelje pa bi nadomestili z drugim kadrom.