Slovenski izdelek, ki si ga množično želijo na Kitajskem in v Rusiji #video

Tam tudi izveste, kako pomembno je prenašanje čebelarskega znanja na mlajše generacije, kaj je bistvo vsakega čebeljega panja in kaj vse pri njih nastaja iz medu, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Čebele ne spijo niti pozimi. "Ne spijo, mirujejo, ker je prehladno, zunaj ne letijo. Začele bodo takrat, ko bo prišla temperatura nad osem stopinj," je razkril Vlado Vogrinec, predsednik Čebelarske zveze društev Maribor.

Kranjska čebela, avtohtona čebelja pasma, je cenjena tudi zato, ker preživi temperature do minus 30 stopinj Celzija. Središče ali kar duša čebelje družine pa je matica. "Matica zleže vsak dan več jajčec, kot je sama težka, več kot 2.800. Lahko se zgodi, da se približuje meji 3.000," je pojasnil Vogrinec. Zato mora čebelar znati izbrati pravo matico. To znanje na mlade generacije prenašajo tudi v tukajšnjem čebelarskem centru.

Mariborski entuziasti čebelarjenja so v zanosu ljubezni do čebel in medu ustvarili celo medeno penino, za katero je precej povpraševanja. "Res je, da mi to izdelujemo bolj butično, v manjših količinah, torej do tisoč steklenic, čeprav je že bilo povpraševanje po 50 tisoč ali pa 100 tisoč steklenicah iz Kitajske, Rusije in Japonske," je dejal Vogrinec.

In ker je slovenski med eden od najbolj kakovostnih na svetu, domači čebelarji še svetujejo: med kupujte samo lokalno.