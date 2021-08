Slovenski gasilci so doma: V Makedoniji so vstajali in nam ploskali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz intervencije v Severni Makedoniji, kjer je lokalnim oblastem pomagala pri gašenju požarov, se je vrnila tudi druga ekipa slovenskih gasilcev, so na družbenem omrežju Facebook zapisali pri Upravi za zaščito in reševanje. Kot so še dodali, so se vsi vrnili zdravi, intervencija pa je s tem končana.

Prva odprava, ki je pomagala pri gašenju požarov, se je v domovino vrnila že v četrtek. Ekipa je bila uspešna pri omejitvi požara na območju kraja Berovo, pred ognjenimi zublji so rešili štiri vasi. Novo ekipo, ki se je vrnila danes, pa je na terenu pričakalo bolj stabilno stanje. Prva ekipa je namreč požar že lokalizirala, ob njihovem odhodu pa je na območju kraja Berovo začelo deževati.

"Zadnje dneve, ko smo zaključevali našo odpravo, so v gostilnah vstajali od miz in nam ploskali, tudi na ulicah. Trobili so s hupami avtomobilov," je ob vrnitvi povedal eden izmed gasilcev.

Severna Makedonija je Slovenijo za pomoč zaprosila 3. avgusta v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija je pomoč zagotovila že naslednji dan, najprej v obliki začasne sestave Civilne zaščite za gašenje gozdnih požarov, ki je štela 48 pripadnikov in 17 vozil. Kasneje, 10. avgusta pa je bila na teren napotena rotacija enote Civilne zaščite za gašenje požarov v naravnem okolju z 51 pripadniki in štirimi vozili, so še zapisali na upravi.