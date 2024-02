Bralci revije Jana so za Slovenko leta 2023 izbrali direktorico Centra starejših Notranje Gorice Ano Petrič. "Že devetnajsto leto s svojimi dejanji spreminja področje socialnega varstva. Bori se za pravice starejših, za višje normative in boljše pogoje dela zaposlenih v domovih," so o zmagovalki zapisali organizatorji izbora.

Petričeva izvaja številne dejavnosti in projekte, s katerimi pomaga starejšim. S projektom Mala pozornost za veliko veselje je v pisanju voščil že osmo leto zapored povezala in vključila vse generacije. Z akcijo Podarim nasmeh zbirajo oblačila – podarijo jih stanovalcem, Kraljem ulice, otrokom s posebnimi potrebami. Poskusno so uspešno izpeljali projekt Počitnice v zameno za prostovoljno delo, so o Slovenki leta med drugim še zapisali v reviji Jana.

"Dokler nisi star in ne potrebuješ pomoči, se ne zavedaš problematike starejših, ko pa se nekaj zgodi, smo lahko v veliki stiski, ker ne moremo dobiti pomoči čez noč. Ne samo, da nam manjka kadrov, oči si zatiskamo pred boleznimi in umiranjem, zato problematika starejših res postaja družbeni problem. Lovimo zadnji vlak, da nekaj spremenimo," je poudarila Petričeva.

Slovenko leta so razglasili danes v Cankarjevem domu, prireditve pa se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot so zapisali organizatorji, je bilo letošnje glasovanje izjemno, saj so prejeli rekordno število glasov.