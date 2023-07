Slovenijo in Hrvaško stresel potres, ste ga čutili?

Potres se je po podatkih Agencije RS za okolje zgodil ob 19.34, nadžarišče pa je imel 9 kilometrov vzhodno od Jelšan. Pri Arsu ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici. Za primerjavo, najvišja intenzivnost rušilnega potresa v Petrinji 29. decembra na Hrvaškem decembra 2020 je bila od VIII (težke poškodbe) do IX (rušenje).

Poglejte, kje vse so čutili potres:

