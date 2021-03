Slovenija bo les, ki so ga na črno posekali hrvaški gozdarji, podarila na Hrvaško #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški gozdarji so na slovenskem ozemlju na pobočju Snežnika na črno posekali približno 85 kubičnih metrov lesa. Slovenija bo ta les podarila pomoči potrebnim prebivalcem v Petrinji, ki jo je konec lanskega leta prizadel hud potres.

Hrvaški gozdarji so na eni od t. i. Tomšičevih parcel na vzhodnem pobočju Snežnika, ki je v lasti državne gozdarske družbe Slovenski državni gozdovi (SIGD), na črno posekali približno 85 kubičnih metrov pretežno smrekovega lesa, je konec prejšnjega tedna poročal Radio Slovenija. Večjo količino lesa, ki je ostala na ozemlju v lasti SIGD, bodo zdaj prepeljali na kamionsko cesto.

Na črno posekan les bodo podarili na Hrvaško

Direktor družbe Robert Tomazin pa je danes za radio povedal, da morajo na osnovi bruseljske odločbe les, ki je predmet kraje oziroma črne sečnje, podariti v humanitarne namene. "Odločili smo se, da bomo les, posekan v preteklih dneh, podarili pomoči potrebnim prebivalcem v Petrinji," je povedal. Petrinjo in okolico je konec lanskega leta stresel močan potres.

Kot je za medij še pojasnil Tomazin, gre pri tej odločitvi za simbolno sporočilo hrvaškim gozdarjem, ki so morda les na našem ozemlju posekali po pomoti, saj jim krivda še ni dokazana. "Želim si, da do podobnih primerov v prihodnje ne bo več prihajalo. Zato je potreben protokol o gospodarjenju z gozdovi na eni in na drugi strani," je še dodal direktor.

Tomšičeve parcele, kjer so hrvaški gozdarji zakrivili golosek, so bile ena od spornih točk na meji med Slovenijo in Hrvaško. Gre za gozdno območje na vzhodnem pobočju Snežnika v velikosti 70 hektarov, Tomšičevih parcel pa je sedem. Arbitražno sodišče je v odločbi o določitvi meje med državama presodilo, da Tomšičeve parcele pripadajo Sloveniji, a Hrvaška arbitražne odločbe ne priznava, navaja STA.

Radio Slovenija je danes tudi poročal, da je bila o poseku obveščena tudi Policijska uprava Ljubljana, ki bo po vseh znanih dejstvih obveščala pristojne organe, v primeru zaznanega kaznivega dejanja pa tudi državno tožilstvo. V sredo pa bo to območje obiskal tudi strokovnjak iz Bruslja, ki naj bi natančno določil potek meje, s tem pa bi v prihodnje zmanjšali možnost nastanka tovrstnih incidentov.