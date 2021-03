Hrvaški gozdarji na Tomšičevi parceli sekali na črno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški gozdarji so na eni od t. i. Tomšičevih parcel na vzhodnem pobočju Snežnika, ki je v lasti državne gozdarske družbe Slovenski državni gozdovi, na črno posekali približno 85 kubičnih metrov pretežno smrekovega lesa, je poročal Radio Slovenija. Okoliščine sta si že ogledali policija in gozdarska inšpekcija.

V četrtek in danes si je po poročanju Radia Slovenija okoliščine poseka in izginotja lesa ogledala policija, ki bo zadevo predvidoma predala državnemu tožilstvu. Policija sicer po navedbah nacionalnega radia tudi na splošno ugotavlja, da so posamezniki ali združbe zelo dobro organizirani za tovrstne nezakonite sečnje, navaja STA.

Direktor Slovenskih državnih gozdov Robert Tomazin je medtem za Radio Slovenija povedal, da si bodo v podjetju skupaj z ostalimi ustanovami v Sloveniji vsekakor prizadevali zagotoviti ozemeljsko celovitost in suverenost Republike Slovenije.

Danes si je teren ogledala gozdarska inšpekcija, v naslednjih dneh pa bodo po Tomazinovih besedah sledili postopkom in navodilom policije in zunanjega ministrstva. Predvideva tudi, da bodo slovenske oblasti v Zagreb poslale protestno noto.

Tomšičeve parcele, kjer so hrvaški gozdarji zakrivili golosek, so bile ena od spornih točk na meji med Slovenijo in Hrvaško. Gre za gozdno območje na vzhodnem pobočju Snežnika v velikosti 70 hektarov, Tomšičevih parcel pa je sedem. Arbitražno sodišče je v odločbi o določitvi meje med državama presodilo, da Tomšičeve parcele pripadajo Sloveniji, a Hrvaška arbitražne odločbe ne priznava, navaja STA.

Območje bo po poročanju Radia Slovenija prihodnji teden obiskal strokovnjak, ki naj bi ugotovil dejanski potek meje na konkretnem območju, da bi preprečili nadaljnje povzročanje škode gozdnemu ekosistemu, še poroča STA.