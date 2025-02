Sledenje d.o.o. podpira Zavod varna pot Ljubljana pri njihovi akciji: Ker vsak od nas šteje!

V svetu, kjer je promet postal nepogrešljiv del vsakdana, pogosto pozabimo na tveganja in pasti, s katerimi se srečujemo na cesti. Vsak dan namreč prebiramo ali poslušamo novice o prometnih nesrečah. Mnoge izmed njih žal za seboj puščajo nepopravljive posledice. Ena izmed zgodb, ki je zaznamovala več življenj, je osebna izkušnja predsednika Zavoda Varna pot Roberta Štabe, ki je v prometni nesreči skoraj izgubil svojo hčerko. Ta trenutek je za vedno spremenil njegovo življenje in ga usmeril na pot pomoči žrtvam prometnih nesreč in spodbujanja preventivnega delovanja.

Cilj je jasen – Vizija NIČ

Poslanstvo Zavoda Varna pot ni zgolj odzivanje na nesreče, temveč preprečevanje teh tragičnih dogodkov že pred njihovim nastankom. Verjamejo, da lahko vsak posameznik vpliva na družbo in jo spreminja na bolje. S svojim znanjem, ozaveščanjem ter aktivnim vključevanjem otrok, mladih in odraslih gradijo prihodnost, v kateri ne bo več smrtnih žrtev in hudih poškodb v prometu. S svojo misijo ne le izobražujejo, temveč tudi oblikujejo kulturo varne mobilnosti, katere osnova so ozaveščanje, odgovornost in aktivno sodelovanje vseh udeležencev.

Foto: Zavod Varna pot

Strokovno zasnovane delavnice za vse starostne skupine

Preventivno-izobraževalni programi Zavoda Varna pot niso zgolj učenje – so izkušnja, kjer se znanje prepleta z igro in resničnimi zgodbami. Zasnovane so v skladu z razvojnimi značilnostmi otrok in mladostnikov, tako da vsak udeleženec lahko v svoji starosti doživi, spozna in usvoji ključne principe varnosti v prometu na način, ki je zanj najprimernejši. Razvili so jih v sodelovanju s strokovnjaki s področja razvojne psihologije, pedagogike in prometne varnosti.

Foto: Zavod Varna pot

Lutkovne in gledališke predstave

Za najmlajše so na voljo lutkovne in gledališke predstave, kjer otroci skozi zabavne in navdihujoče zgodbe spoznajo osnove varne mobilnosti, medsebojnega spoštovanja, pomoči in ukrepanja v primeru nesreč. Pustolovščine glavnih junakov so zasnovane tako, da v otroških očeh ustvarijo pozitiven odnos do varnosti in jim predstavijo najpomembnejše elemente varne mobilnosti.

Foto: Zavod Varna pot

Interaktivne delavnice

Ko otroci prestopijo prag osnovne šole, so vsako leto zrelejši in imajo vsako leto več odgovornosti v vsakdanjem življenju, kamor spada tudi promet. Interaktivne delavnice učencem prek kvizov, socialnih iger, igre vlog, demonstracij in diskusij predstavijo tveganja in pasti neodgovornega vedenja v cestnem prometu in jih opolnomočijo z znanji in vedenji, ki pomagajo reševati življenja. Poseben poudarek je na srednješolcih, saj že aktivno sodelujejo v prometu, vendar jih pogosto prevzame želja po hitrem doseganju cilja ali preizkušanju lastnih meja. Na delavnicah spoznavajo resnične zgodbe žrtev prometnih nesreč, ki v njih pustijo močan in zgovoren vtis. Razprave o tveganem vedenju, kot so prehitra in agresivna vožnja, uporaba telefona med vožnjo in pomanjkanje odgovornosti, omogočajo mladim, da se postavijo v vlogo udeleženca in razmislijo o posledicah svojih dejanj.

Foto: Zavod Varna pot

Praktični poligoni in simulacije

Veščin, ključnih za varno udeležbo v prometu, se otroci in mladi lahko učijo na spretnostnih in/ali izobraževalnih poligonih. Zasnovani so tako, da simulirajo različne prometne položaje, s katerimi se sicer srečujemo v vsakdanjem življenju – od prečkanja ceste na prehodu za pešce, upoštevanja predpisov, pravil in preostalih udeležencev, vse do odzivanja v nevarnih trenutkih, kot so nenadne spremembe v prometu, križišča, neurejeno cestišče ...

Izobraževanje strokovnih delavcev in staršev

V Zavodu Varna pot verjamejo, da je odgovornost za varnost v prometu naloga celotne družbe, zato v svoje aktivnosti vključujejo tudi starše in strokovne delavce, ki s svojo aktivno vlogo pri vzgoji in izobraževanju postanejo zgled svojim otrokom in učencem. Z različnimi izobraževalnimi vsebinami, ki se dotikajo tematike varne mobilnosti in odgovornosti, krepijo zavedanje o pomembnosti sodelovanja vseh generacij v tej pomembni nalogi. Prav tako so na voljo za celostno obravnavo in podporo izobraževalnim ustanovam v primeru nenadne izgube/prometne nesreče učenca, zaposlenega v šoli ali njihovih bližnjih.

Foto: Zavod Varna pot

Usposobljeni izvajalci – ključ do uspeha

Delavnice vodi ekipa opolnomočenih študentov in moderatorjev, ki so specializirani za delo z otroki in mladostniki. Njihova naloga ni zgolj podajanje informacij, temveč ustvarjanje odprtega prostora za vprašanja, dialog in razvoj kritičnega razmišljanja. S svojim pristopom omogočajo mladim, da se ne le učijo, ampak tudi aktivno sodelujejo pri reševanju praktičnih izzivov, ki jih srečujejo v vsakdanjem življenju. Svoja znanja moderatorji nadgrajujejo tudi na mednarodni ravni, prek projektov, v katerih sodelujejo s študenti in strokovnjaki iz tujine.

Podpora institucij in družbe

Delo Zavoda Varna pot podpirajo pomembne institucije, kot so ministrstvo za zdravje, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, agencija za varnost prometa, Mestna občina Ljubljana in policija.

Preventiva kot način življenja

Spreminjanje prometne kulture zahteva čas, predanost in sistematično delo. Na Zavodu Varna pot so prepričani, da se navade za varno udeležbo v prometu začnejo že v otroštvu. Z igro, zgodbami in praktičnimi primeri ustvarjajo okolje, kjer otroci osvojijo znanje, ki ga bodo nosili s sabo skozi življenje. Vsak posameznik – od najmlajših do starejših – ima možnost postati varnostni ambasador in se aktivno vključiti v gradnjo bolj varne družbe.

Foto: Zavod Varna pot

Skupaj gradimo varno prihodnost

Skupaj s starši, učitelji, mladimi in vsemi tistimi, ki delujejo v prometu, oblikujejo odgovorno generacijo, ki bo razumela pomen varnosti in spoštovanja pravil. Vsak posameznik, ki prispeva svoj delež k večji varnosti na cestah, je korak bližje Viziji NIČ – viziji, v kateri ni mrtvih in hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. S preventivnim delovanjem se gradi varna prihodnost, v kateri bomo vsi lahko varno hodili po poteh, ki nas vodijo skozi življenje.

Ker vsak od nas šteje!

Naročnik oglasnega sporočila je MONOLIT D.O.O.