Pravnomočno: škof Peter Štumpf ni razžalil vernice, ki je zalezovala župnika

Mariborsko višje sodišče je zavrnilo pritožbo zasebne tožilke Lidije Turk Klemenčič na sodbo soboškega okrožnega sodišča in škofa Petra Štumpfa v celoti oprostilo obtožbe za kaznivo dejanje razžalitve. Vernica je škofa tožila zaradi njegove izjave, da je neprištevna in da nima stika z realnostjo.

Kot so danes sporočili s soboške škofije, je sodišče pojasnilo, da kaznivo dejanje ni bilo storjeno. Obe sodišči pa sta odločili, da mora zasebna tožilka povrniti vse stroške kazenskega postopka, tudi stroške škofa, poroča STA.

Primer je povezan z zapletom med vernico in soboškim župnikom Goranom Kuharjem. Škof je v župnijskem listu javnost in vernike obvestil o verničinem domnevnem zalezovanju in nadlegovanju župnika. "Glede na vse, kar se dogaja, ne moremo zaključiti drugače, kot da je ženska neprištevna in da nima stika z realnostjo," je dodal ob opisu dogajanja za Slovenske novice.

Župnik vernico opozarjal, naj opusti svoja dejanja

Kuhar je na sojenju povedal, da je vernico opozarjal, naj opusti svoja dejanja. Tudi on je njena ravnanja označil za nenormalna in opozoril, da se nadaljujejo, saj naj bi se želela preseliti k njemu. V župnijskem listu je zapisal, da z gospo nima nobenih odnosov, da zaradi nje ne bo nikoli zapustil duhovništva, še manj pa, da bi z njo živel, ter da so vse njene govorice laži in plod pokvarjene in bolne domišljije.

Škof Štumpf je na sojenju med drugim povedal, da je zalezovanje trajalo že pet let in da so razmere postale nevzdržne, zato je moral ukrepati. Tožnica je med drugim dejala, da je morebitno razmerje z župnikom njuna zasebna stvar in da bosta to rešila brez vmešavanja škofa.