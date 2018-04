Sindikati enotni glede predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju

Slovenske sindikalne centrale so podale skupna stališča o predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po njihovem mnenju je nujno, da proračun več prispeva za zdravstvo, košarica pravic se ne sme zmanjšati, nasprotujejo socialni kapici, nedopustni se jim zdijo posegi v višino in trajanje pravice do bolniškega nadomestila.

Sindikalne centrale so prepričane, da v Sloveniji potrebujemo zdravstveno zakonodajo in sistem zdravstvenega zavarovanja, ki bosta spoštovala ustavne norme o Sloveniji kot socialni državi, o pravici do socialne varnosti in o pravici do zdravstvenega varstva, so sporočili.

"Za oblikovanje temeljnih sistemskih rešitev obveznega zdravstvenega zavarovanja je potrebno soglasje socialnih partnerjev kot reprezentativnih predstavnikov plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Kakršnakoli drugačna pot bi bila nedopusten odstop od v Sloveniji uveljavljenih standardov socialnega dialoga," menijo.

Prepričani so, da je to mogoče uresničiti le v sistemu, ki temelji na solidarnosti, univerzalnosti, dostopnosti, vzajemnosti, enakosti ter nepridobitnosti, zato so navedli pričakovanja do vsakokratne vlade in drugih nosilcev oblasti.

Sistem zdravstvenega zavarovanja tako mora temeljiti na solidarnosti med zavarovanci in skupinami zavarovancev pri zbiranju sredstev, v sistemu zdravstvenega zavarovanja ni dopustno določiti socialne kapice pri vplačevanju prispevkov.

Za odpravo dopolnilnega zavarovanja

So za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovo nadomestitev z dodatnimi vplačili v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki naj bi bil edini nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta vplačila naj temeljijo na načelu solidarnosti, najprimernejša bi bila določitev odstotka od prejemkov zavarovanca, menijo sindikalne centrale.

Nedopustni posegi v višino in trajanje pravice do bolniškega nadomestila

"Za finančno vzdržnost obveznega zdravstvenega zavarovanja je nujno potrebno, da proračun prispeva večji delež sredstev, potrebnih za financiranje zdravstvenega varstva. Košarica pravic iz zdravstvenega zavarovanja se ne sme zmanjšati ter mora prebivalstvu zagotavljati dostopnost do celovitega zdravstvenega varstva. Nedopustni so posegi v višino in trajanje pravice do bolniškega nadomestila," so izpostavili.

Nasprotujejo spreminjanju sestave organov upravljanja ZZZS, načina njihovega odločanja, njihovih pooblastil ter zmanjševanju vloge predstavnikov aktivnih zavarovancev pri nadzoru in sprejemanju ključnih odločitev.

Ministrica naj nemudoma izda novi pravilnik o poklicnih boleznih

Zavzemajo se za ustanovitev enotnega izvedenskega organa obveznih socialnih zavarovanj na ravni države, kot je to določal socialni sporazum za obdobje 2015-2016 in kar je eden od predlogov iz bele knjige o pokojninah iz leta 2016.

Ob tem pa pozivajo ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, naj v okviru svojih tekočih poslov nemudoma izda novi pravilnik o poklicnih boleznih. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč določa, da bi zdravstveni minister moral najpozneje do 1. januarja 2014 izdati predpis, v katerem bi določil poklicne bolezni.

"S tem naj se konča 27-letno obdobje brez ustreznega predpisa, ki bi urejal postopek verifikacije poklicne bolezni," so zapisali.