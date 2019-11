Si želite svoj grad? Ta bo na dražbi na prodaj za le 85 tisoč evrov. #video

Občina Ptuj je v zadnjih letih razprodala kar nekaj svojih nepremičnin. Tokrat se je na javni dražbi znašel grad Ristovec. Izklicna cena za grad, ki ima 646 kvadratnih metrov površin in mu pripada še nekaj več kot 4.200 kvadratnih metrov zemljišča, je 85 tisočakov. Varščina, ki jo je treba plačati do 22. novembra, znaša 8.500 evrov.

V Slivnici novi lastnik gradu ni obnovil

Da novi lastniki ne pomenijo nujno tudi boljših časov za propadle objekte, pa zelo dobro vedo v Slivnici, le dobrih 15 minut vožnje stran. Rusi, ki so tam pred tremi leti za 180 tisočakov kupili nekoč impozanten Slivniški grad, se objekta niso niti dotaknili. Nekdanji slivniški ponos je danes domačinom v sramoto. Ruski lastnik, ki vanj ni vložil ničesar, pa ga prodaja naprej za skoraj štirikrat višjo ceno.

Želje občine so bile, da bi grad dobil novo podobo, realno stanje pa je povsem drugačno. Posestvo so v preteklih tednih večkrat obiskale tudi inšpekcijske službe. Globe Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije pa so lahko precej visoke in bodo lastnika prisilile v odločitev, pravijo na občini.