Shoppster premika meje spletnih trgovin v Sloveniji

Spletna trgovina Shoppster si je z drugačnim pristopom do uporabnikov, ki temelji na preprostosti nakupovanja, v dveh letih utrdila položaj med spletnimi trgovinami v Sloveniji. O preteklih ovirah in naslednjih korakih tega spletnega ponudnika smo se pogovarjali z direktorjem prodaje Shoppsterja, Sinišo Markovićem, ki nam je ponudil vpogled v delovanje podjetja ter iskanje in ponudbo izdelkov, ki bodo zadovoljili slovenske potrošnike in njihove želje.

Kako bi opisali Shoppster danes v primerjavi s Shoppsterjem leta 2020?

Shoppster je v zadnjih dveh letih doživel kar nekaj sprememb in izboljšav. Zgodba Shoppsterja pa se ni začela z letom 2020. Njegovi začetki segajo v leto 2007, ko je bila ustanovljena spletna trgovina Ideo, nato pa je s Shoppsterjem nadgradila uporabniško izkušnjo in izkušnjo poslovnih partnerjev. V največji uspeh si štejemo, da smo približali spletno nakupovanje tako starejši kot tudi mlajši generaciji. Prav tukaj beležimo največjo rast v primerjavi z letom 2020.

Shoppster je v kriznem obdobju izjemno pozitivno vplival na poslovno klimo v industriji e-trgovanja, ko je s svojo platformo rešil velik del majhnih podjetjih. Ste to načrtovali tudi v obdobju, ko pandemija ni bila dejavnik?

Moram priznati, da nas je pandemija, tako kot vse, zelo presenetila. Veseli me, da se je izkazalo, koliko lahko spletno nakupovanje doprinese gospodarstvu in kakšen potencial ima. Vsekakor pa pandemija ni ključno vplivala na našo strategijo poslovanja. Ta je že od začetka naklonjena enakovrednemu položaju velikih in malih podjetij in vsem daje enake možnosti prodaje.

Res pa je, da se je s pandemijo bistveno povišala ozaveščenost kupcev, saj so imeli več časa za pregled in primerjavo izdelkov. To nas je še dodatno motiviralo, da jim ponudimo čim več informacij glede izdelkov, načinov plačila in možnosti dostave.

Kako hitro raste ponudba na Shoppsterju danes in kako ji v tehničnem smislu slediti?

Ponudba na spletni strani raste zelo hitro. Poslovni partnerji si želijo še hitrejšo rast, a se držimo načela zdrave rasti. Vsi objavljeni artikli imajo primerne opise, fotografije in vse, kar kupci potrebujejo za svojo odločitev pred nakupom. V zadnjih dveh letih smo prav s tem namenom naredili bistvene izboljšave v tehničnem smislu. Ker stalno spremljamo želje naših strank, gre za proces stalnega učenja in iskanja izboljšav, torej za proces, ki se ne bo nikoli končal.

Shoppster pri svojem delu izpostavlja diverzifikacijo na več poslovnih modelov, ki jih ponuja sodelavcem. Kaj nam lahko na splošno poveste o njih?

Tako je. Shoppster ponuja enake možnosti in enakopravnost vsem poslovnih partnerjem. Ne glede na trenutno prepoznavnost blagovne znamke, velikost poslovnega partnerja ali način sodelovanja imajo vsi enake možnosti. Shoppster je kot spletna platforma idealna tako za vse manjše poslovne partnerje, ki nimajo možnosti razvoja svoje spletne trgovine, kot tudi za vse največje partnerje, ki že v osnovi dosegajo visok promet. Naša ideja je poslovni model Marketplacea oz. spletne tržnice, kjer partnerjem ponujamo popolno svobodo in nadzor nad svojo ponudbo. Shoppster pa ob tem zagotavlja varnost partnerjem na eni strani in spletnim kupcem na drugi. Na voljo je seveda tudi klasičen model poslovanja oziroma tako imenovani retail droppshiping model. V obeh modelih je vedno Shoppster tisti, ki vsem vpletenim omogoča brezskrbno sodelovanje ali spletno izkušnjo.

V kolikšni meri je poslovanje v industriji e-trgovine usmerjeno in zavezano načelom trajnosti?

V industriji e-trgovanja je logistike bistveno manj kot v industriji klasičnega trgovanja. Prav manjša logistika je tisto, kar lahko s premišljenim in dodelanim pristopom predstavlja pot k hitrejšemu trajnostnemu razvoju.

Shoppster beleži veliko rast dobaviteljev, a tudi uporabnikov, kaj je po vašem mnenju razlog za to?

Kot sem omenil, je pravzaprav pandemija pokazala, kako zelo velik potencial ima spletno nakupovanje in da je trenutno pri nas v Sloveniji kljub vsem napredkom še v povojih. Sčasoma kupci in poslovni partnerji spoznavajo prednosti spletnega nakupovanja. Po mojem mnenju je najpomembneje, da kupci pridobivajo zaupanje v spletne nakupe. Še posebej, če upoštevamo negativno nastrojenost medijev v preteklosti zaradi določenih slabih izkušenj pri nepreverjenih ponudnikih. Še vedno pa kupcem svetujem, naj bodo pozorni in svoje nakupe opravijo pri preverjenih spletnih ponudnikih.

Kakšni so naslednji koraki približevanja malim blagovnim znamkam in malemu gospodarstvu?

V zadnjem letu smo se močno usmerili v komunikacijo s spletnimi kupci na družbenih omrežjih. Ta se je izkazala za zelo uspešno. Največ lahko pridobijo male blagovne znamke, ker lahko neposredno in z bistveno nižjimi stroški kot na primer s klasičnim oglaševanjem svoje blagovne znamke približajo končnim kupcem.