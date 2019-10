Še zmeraj bo toplo: ogrelo se bo tudi čez 20 stopinj Celzija #video

Danes bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, popoldne bo na vzhodu zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Jutri se bo od zahoda postopno pooblačilo, na vzhodu bo večji del dneva še sončno. Popoldne bo v hribovitih krajih na zahodu začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem in v prevetrenih delih vzhodne Slovenije od 10 do 13, najvišje dnevne od 15 do 21, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija.

V četrtek bo deževalo po vsej Sloveniji

V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, na jugu bodo tudi nevihte. V četrtek bo pretežno oblačno, dež bo čez dan slabel in do večera, najkasneje na jugovzhodu, ponehal. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

V petek bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Znova bo topleje.