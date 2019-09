Še malo lepega vremena, nato pa sprememba #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija.

Ponoči se bo pooblačilo.

Jutri bo pretežno oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bo ponekod občasno rahlo deževalo, ob morju bo možna kakšna nevihta. Pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 16 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

Vikend deževen

V noči na soboto bodo padavine pogostejše. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Burja na Primorskem bo oslabela.

V nedeljo bo večinoma oblačno. Padavine se bodo čez dan na zahodu krepile in postopno širile v notranjost Slovenije. Predvsem ob morju bodo tudi posamezne nevihte.