Še do petka sonce, konec tedna pa dež #animacija

Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah in ter ob morju še megla. V višjih legah in vzhodnih krajih bo začel pihati zahodni in jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature boso od 8 do 11, v zatišnih legah severne Slovenije bo za odtenek hladneje, saj bomo namerili okoli 5 stopinj. Najtopleje bo na Primorskem. Živo srebro se bo povzpelo do 13 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje (Arso).

Jutri bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo po neprevetrenih dolinah severne Slovenije malo pod 0, drugod od 1 do 6, najvišje dnevne od 8 do 13, v jugovzhodnih krajih do 15 °C.

Padal bo rahel dež

V soboto in nedeljo bo v zahodnih in osrednjih krajih oblačno, kraji na Primorskem in Notranjskem se lahko nadejajo občasnega dežja. Na vzhodu bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo še pihal zahodni do jugozahodni veter, še navajajo na Arsu.