SD ostaja druga, LMŠ znova pred Levico

Če bi bile parlamentarne volitve danes, bi stranka SDS prejela 19,5 odstotka glasov, kaže raziskava, ki jo je za časnik Delo opravila Mediana.

SDS je podpora v primerjavi z julijsko anketo Mediane zrasla za eno odstotno točko. SD je v zadnjem mesecu izgubila pol odstotne točke podpore, volilo bi jo 11,2 odstotka vprašanih. S tem rezultatom pa je vseeno pred LMŠ, ki je izgubila skoraj tri odstotne točke in bi jo volilo 9,7 odstotka vprašanih.

Sledita Levica z 7,1-odstotno podporo (julija 6,6 odstotka) in NSi s petodstotno podporo (julija 4,3 odstotka).

Na šestem mestu je z 2,4-odstotno podporo Piratska stranka, SAB bi volilo 1,9 odstotka vprašanih, SNS pa 1,6 odstotka. Z 1,5-odstotno podporo sledi DeSUS, ki ji je podpora v primerjavi z julijem padla za 1,1 odstotne točke. Na repu lestvice so še SMC z 1,4-odstotno podporo, SLS z 1,2-odstotno podporo, Zeleni Slovenije z 1,1-odstotno podporo in Dobra država z 0,8-odstotno podporo.

Fajonova že tretjič pred Šarcem

Če upoštevamo le glasove opredeljenih volivcev, bi stranka SDS zbrala 29,8 odstotka glasov. Na drugem mestu je SD s predsedujočo Tanjo Fajon (17,1 odstotka), ki ji že tretja anketa zapored kaže prednost pred stranko nekdanjega koalicijskega partnerja LMŠ. Prednost SD pred LMŠ sta pred tem pokazali tudi anketi Večera in POP TV.

Šarec znova na tretjem mestu

Stranko Marjana Šarca bi izbralo 14,8 odstotka anketiranih, s tem pa bi se LMŠ znova uvrstila pred Levico. Ta je namreč konec julija celo prehitela stranko nekdanjega premierja Šarca.

Levico bi tokrat izbralo 10,9 odstotka anketiranih, ki bi se udeležili volitev. Parlamentarni prag štirih odstotkov bi od strank dosegla le še NSi, ki bi jo volilo 7,6 odstotka anketiranih. DeSUS in SNS bi prejeli po 2,3 odstotka glasov.

Pivčeva priznala šibko komunikacijo s poslansko skupino

Velik padec podpore stranki DeSUS in njej sami v danes objavljeni javnomnenjski anketi Dela Pivčeva pripisuje notranjim trenjem v stranki, ki so jim priča že vse od epidemije. V tem času je bila komunikacija s poslansko skupino prešibka, je na današnji novinarski konferenci priznala Pivčeva. Sama sicer še vedno verjame v velik potencial stranke.

"Prvi trend je pokazal, da DeSUS lahko raste kot stranka," je dejala in dodala, da so naredili precej dobrih stvari za upokojence. Med temi je omenila dodatke za upokojence v epidemiji novega koronavirusa. "Takoj po epidemiji pa smo odprli tudi najpomembnejša vprašanja," je dodala in tu naštela vzpostavitev urada za demografijo, usklajevanje zakona o demografskem skladu, pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi in vložitev dopolnila za izredno usklajevanje pokojnin v višini dveh odstotkov brez upoštevanja gospodarske rasti. Vložili bomo tudi zakon za skrajšanje obdobja za dvig odmernega odstotka s šest na štiri leta, je še napovedala.

V članku uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami. Odstotki se zato razlikujejo od dejanskih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še odstotek neopredeljenih.