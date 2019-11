Šarec o Zahodnem Balkanu: Ni alternative širitvi EU

"Alternative širitvi EU na Zahodni Balkan ni, saj noben drug proces ne omogoča stabilizacije in preobrazbe regije," je poudaril slovenski premier Marjan Šarec ter ob tem spomnil, da odločitve EU prinašajo tudi izredno pomembno sporočilo ljudem v regiji, še posebej mladim, ki potrebujejo obetavno prihodnost v domovini, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Ohranjanje evropske perspektive je pomembna motivacija za nadaljnje reforme

Šarec je tudi poudaril geostrateški pomen Zahodnega Balkana in opozoril, da je zelo pomembno zagotoviti, da bo napredek pri uvajanju reform vzporeden s procesom približevanja EU. Ohranjanje evropske perspektive je izjemno pomembna motivacija za nadaljnje reforme, učinkovito reševanje odprtih vprašanj, spravo, stabilnost in odpornost proti tretjim akterjem, je še dejal Šarec in znova izrazil obžalovanje, da države članice EU oktobra niso dosegle dogovora o začetku pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.

Slovenija se zavzema za kredibilen širitveni proces, ki mora v razpravi o novi metodologiji procesa postati učinkovitejši in bolj verodostojen pri zagotavljanju nepovratnosti reform na področju vladavine prava, svobode medijev, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter zagotavljanja razmer za hitrejši ekonomsko-socialni razvoj tega območja. Ob tem je osrednjega pomena, da morebitne spremembe metodologije širitvenega procesa ne bodo posegale v ključni cilj procesa - članstvo držav regije v EU, je še menil predsednik slovenske vlade.

Opozoril je, da se drugače lahko razvijejo posledice, ki bi škodljivo vplivale na stabilnost regije, njeno pripravljenost za nadaljevanje reformnih procesov in za učinkovito reševanje bilateralnih vprašanj - tudi vprašanja sprave.

Svetovni gospodarski forum je doslej pripravil štiri srečanja o prihodnosti Zahodnega Balkana. Tokratno srečanje voditeljev Zahodnega Balkana ter voditeljev in predstavnikov ključnih partnerskih držav in mednarodnih institucij je potekalo v prizadevanjih za poglobljeno razpravo o politični in gospodarski prihodnosti ter izzivih regije v obdobju četrte industrijske revolucije.