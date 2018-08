S šolskim letom poostren nadzor tudi nad vozniki avtobusov #video

Bliža se novo šolsko leto in vozniki bodo temu primerno na cestah srečevali tudi več otrok. Policisti bodo v prvih dneh še dodatno poostrili svoj nadzor v okolici šol in vrtcev. A kljub temu, da v tem času velja na cestah dodatna pozornost, do nesreč še vedno prihaja, te pa so možne tudi v šolskih avtobusih.

V lanskem letu je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 444 otrok, starih do 14 let, od tega je 91 otrok povzročilo prometno nesrečo. Še posebej so tukaj ogroženi pešci in kolesarji. V starostni skupini do 14 let so lani življenje izgubili trije otroci, 26 jih je bilo hudo telesno poškodovanih. V letošnjem letu beležijo približno enako število nesreč, k sreči pa v statistiki ni umrlih otrok.

Vozniki se pogosto zanašajo zgolj na svoje izkušnje

Šolarji niso le pešci in kolesarji, saj je med njimi tudi veliko takšnih, ki jih v šolo pripelje avtobus. Tudi tukaj pa lahko pride do nesreč, saj so preventivni pregledi voznikov pokazali, da so nekateri vozniki za volan šolskega avtobusa kdaj sedli tudi vinjeni. Nemalo primerov je tudi takšnih, ko avtobusi niso bili tehnično ustrezni.

'"Vozniki kdaj rečejo: "Aha, jaz imam pa za sabo že toliko in toliko tisoč kilometrov, jaz pa že vem vse," '' pojasni Jure Kostanjšek iz centra AMZS. Pomembno je tudi, da so otroci opozorjeni na to, da se v avtobusu pripnejo. ''V vsakem primeru morajo otroci jasno sedeti na sedežih, morajo biti pripeti ves čas vožnje in na šolskih ekskurzijah je to tudi skrb spremljevalca,'' je o varnosti povedal Kostanjšek.

Policisti bodo ob začetku šolskega leta še dodatno okrepili nadzor nad pripetjem otrok v avtu, prav tako pa tudi nad kajenjem, saj je v prisotnosti mladoletnega otroka to zakonsko prepovedano.