Oglasno sporočilo

Nakup glasbenega instrumenta in obiskovanje glasbene šole postajata za mnoge otroke in mladostnike težko uresničljiva želja. Da pa mnogi nadarjeni ne bi ostali za to izkušnjo prikrajšani, sta v skupni socialno-humanitarni kampanji moči združila Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in Skupina Žito z blagovno znamko Žito kruhi.