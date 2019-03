S premikom ure smo prešli na poletni čas

Obstoječa direktiva o poletnem času iz leta 2001 predvideva usklajen datum in čas za začetek poletnega časa po celotni Evropski Uniji (EU), namen tega pa je učinkovitejše delovanje notranjega trga. Premikanje ur je v veljavi tudi zunaj EU, vendar pa ga ne uporabljajo Rusija, Kitajska in Japonska.

Foto: Getty Images

Države članice se bodo lahko same odločile za zimski ali poletni čas. Tiste, ki se bodo odločile za poletni čas, bodo uro zadnjič premaknile zadnjo nedeljo v marcu leta 2021, tiste, ki bodo imele zimski čas, pa zadnjo nedeljo v oktobru leta 2021.

Na ministrstvu za infrastrukturo so pred časom pojasnili, da je v Sloveniji standardni čas centralno evropski čas, ki ustreza zimskemu času. "V primeru ukinitve sezonskega premikanja ure na poletni čas, bo v Sloveniji skozi celo leto obveljal standardni zimski čas. Te odločitve ni sprejelo ministrstvo, tako je v Sloveniji stanje na podlagi zakona o računanju časa," so dodali.

Če bi iz posvetovanja v EU in s sosednjimi državami članicami kazalo, da bi bila potrebna sprememba standardnega časa, bo vlada izvedla potrebna posvetovanja o podpori za tako spremembo, so še pojasnili na ministrstvu.

Lansko javno posvetovanje je sicer pokazalo, da so Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času. Tudi Portugalci, Ciprčani in Poljaki so se večinsko izrekli za poletni čas, Finci, Danci in Nizozemci pa za zimskega.

Prvi premik ure so sicer izvedli v Avstriji in Nemčiji po 2. svetovni vojni, pripomogel pa naj bi pri zmanjšanju porabe energentov in boljšem izkoristku svetlega dela dneva.

Foto: Getty Images

Čeprav je bila uvedba poletnega časa namenjena boljšemu izkoriščanju dnevne svetlobe in prihrankom energije, pa se ta v prvih nekaj dneh - vsaj dokler se ne navadimo, malce poigra z našo notranjo biološko uro in počutjem.

Večina nas namreč živi v skladu z lastno biološko uro, ki pa je seveda vezana na dnevno svetlobo. Tudi če se odpravimo v posteljo ob običajnem času se lahko zgodi, da prvih nekaj dni težko zaspimo, zjutraj pa še težje vstanemo.

Sprememba morda še najbolj vpliva na naše najmlajše, saj zmoti njihovo spalno rutino. Nekateri otroci se težje navadijo na zgodnje vstajanje in so zato ob jutrih lahko razdražljivi in utrujeni, zato je najbolje, če jih na začetku pustimo, da sami izberejo kdaj je primeren čas za spanje, saj se bodo tako lažje in postopoma navadili na nov bioritem.