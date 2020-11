S ponedeljkom v Ljubljani znova brezplačno parkiranje

Ker bo v skladu z novimi omejevalnimi ukrepi od ponedeljka zaustavljen javni potniški promet, bodo v Ljubljani od 16. do 30. novembra omogočili brezplačno parkiranje na vseh zunanjih javnih parkiriščih in parkirnih mestih.

V Ljubljani so že ob prvem zaostrovanju ukrepov konec oktobra Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana dali na razpolago sto parkirnih dovolilnic za zaposlene za parkiranje na parkirnih mestih v okolici UKC. Brezplačno parkiranje vsem so omogočili tudi v spomladanskem valu epidemije.

Z mestne uprave so še sporočili, da na področju delovanja šol in vrtcev novi ukrepi ne prinašajo sprememb. "Skupaj z osnovnimi in srednjimi šolami v Ljubljani bomo še naprej organizirali pripravo toplih obrokov za socialno ogrožene otroke. Javni vrtci v Ljubljani tudi v prihodnje ostajajo odprti za nujno varstvo otrok. Starši so že doslej ravnali izjemno odgovorno in v vrtce pripeljali le tiste otroke, ki so bili zdravi in so varstvo nujno potrebovali, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. V tem tednu je bilo v ljubljanskih vrtcih v povprečju 17 odstotkov otrok," so zapisali v sporočilu za javnost.

Mestne oblasti meščanke in meščane znova pozivajo, naj upoštevajo vladna navodila, naj ravnajo samoodgovorno in samozaščitno ter tako zaščitijo sebe in druge.

"Bodimo strpni, sočutni in solidarni ter ne ustvarjajmo panike," so še sporočili.