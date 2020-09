S kombijem, polnim prebežnikov, bežal in končal v potoku

Policisti so včeraj opazili sumljiv kombi s poljskimi tablicami, voznik ob opozorilih ni želel ustaviti. Po nevarni vožnji je pot končal v strugi potoka. Osem oseb so zaradi lažjih poškodb odpeljali v bolnišnico.

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje Generalne policijske uprave (GPU) so sumljivi kombi opazili malo po 18. uri. Na sireno in modro luč ter svetlobne napise v angleškem jeziku se voznik ni odzval, nadaljeval je vožnjo po regionalni cesti Soteska– Črmošnjice.

Voznik kombija se je nato zaletel v policijsko vozilo, ki ga je poskušalo ustaviti, tako da se je to zavrtelo in zdrsnilo s ceste.

Voznika kombija to ni ustavilo, nadaljeval je nevarno vožnjo in, ne da bi zmanjšal hitrost, zapeljal s ceste na travnik, po približno 200 metrih pa je v bližini Meniške vasi zletel v strugo potoka Radeščica.

Osem oseb lažje poškodovanih

Policisti so prijeli voznika iz Ukrajine, ta je domnevno brez vozniškega dovoljenja prevažal 15 tujcev iz Bangladeša, Afganistana in Pakistana. V nesreči so se voznik in še sedem potnikov lažje poškodovali – zaradi ureznin in podhladitve so jih odpeljali v bolnišnico.

Kriminalisti bodo voznika kazensko ovadili zaradi suma storitve več kaznivih dejanj. Vse so pridržali, postopki pa še niso končani.

Sicer pa so celjski policisti včeraj v Škednju izsledili državljana Maroka, potem ko je ta nezakonito vstopil v Slovenijo. Postopki z njim še niso končani.