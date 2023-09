Roza oktober v dm Slovenija – 5 % od prodanih izdelkov bo namenjenih Združenju Europa Donna Slovenija

Oglasno sporočilo

Podjetje dm Slovenija bo od 26. septembra do 30. oktobra od vsakega prodanega izdelka naravne kozmetike za ženske z oznako ROZA OKTOBER 5 % namenilo Združenju Europa Donna Slovenija. Aktivnost bo potekala v vseh prodajalnah dm in v spletni trgovini dm.si .

Foto: DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk in v podjetju dm Slovenija bodo letos pomagali Združenju Europa Donna Slovenija, v katerem že več kot 25 let ozaveščajo o raku dojk in rakih rodil ter o pomenu zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja dojk in preventivnih presejalnih programih DORA, ZORA in SVIT. Z nakupom naravne kozmetike z oznako ROZA OKTOBER v dm Slovenija bodo zbrana sredstva v okviru Europa Donna Slovenija namenjena tudi podpori bolnicam in njihovim svojcem ob spopadanju s to boleznijo.

V Združenju Europa Donna Slovenija z vsakoletno kampanjo ozaveščajo o pomenu zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja in možnostih zdravljenja. Z zdravim življenjskim slogom, ki vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno dejavnost, ohranjanje zdrave telesne mase, izogibanje kajenju in omejevanje uživanja alkohola, se namreč lahko zmanjša tveganje za nastanek raka dojk ali se ga vsaj zamakne na kasnejši čas.

Rak dojk – najpogostejši rak pri ženskah

Podobno kot v večini razvitih držav je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah. Rak dojk ni izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi eden ali dva odstotka moških. V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli več kot 1.500 žensk in do 15 moških.

Samopregledovanje pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk

Če rak dojk odkrijemo dovolj zgodaj, je možnost za ozdravitev višja. Preživetje žensk z diagnozo rak dojk se povečuje, predvsem zaradi zgodnjega odkrivanja in kakovostnega zdravljenja, ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezni ženski in njenemu raku.

Redno mesečno samopregledovanje dojk pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Vsaka ženska bi se morala že v mladosti začeti samopregledovati in tako spoznati svoje dojke. Do menopavze naj bo to reden pregled vsaki peti, šesti ali sedmi dan po začetku menstruacije, kasneje pa na izbrani dan v mesecu.

Pri samopregledovanju dojk je treba skrbno pregledati in pretipati obe dojki in pazduhi ter biti pozoren na zatrdline, spremembe v velikosti in obliki dojk ter barvi kože, uvlečenost bradavice ali izcedek iz nje ali zatrdline. Ni nujno, da je vsaka sprememba maligna, vendar mora zdravnik presoditi, ali je sprememba nevarna ali ne, zato naj ženska ne odlaša z obiskom izbranega zdravnika, ki jo bo napotil na nadaljnje preiskave, če bo to potrebno.

Za zgodnje odkrivanje raka dojk je pomembno tudi, da se ženske odzovejo na vabila državnega presejalnega programa DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk in na katerega vsake dve leti na mamografijo povabijo vse slovenske ženske med 50. in 69. letom. Samopregledovanje naj ženske opravljajo tudi takrat, ko se redno udeležujejo presejalne mamografije.

