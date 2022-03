Rop v Mariboru, policija prosi za pomoč

Storilec, ki so ga posnele videonadzorne kamere, je moški srednjih let in je govoril s štajerskim naglasom. Vse, ki bi neznanega storilca na fotografiji prepoznali ali vedeli karkoli o tem ropu, prosimo, da to sporočijo na interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so zapisali na policiji.

Foto: policija

Foto: policija