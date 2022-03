Policisti zasegli ukraden avtomobil

Na mejnem prehodu Obrežje so policisti opravili mejno kontrolo in pregled osebnega avtomobila ter ugotovili, da je vozilo ukradeno. Avtomobil so zasegli, 41-vozniku iz Bolgarije pa odvzeli prostost.

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila francoskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled osebnega avtomobila ter ugotovili, da so identifikacijske oznake na vozilu prenarejene. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo ukradeno v Franciji, so sporočili s policije.

Jaguar Land Rover so zasegli, 41-letnemu vozniku iz Bolgarije pa odvzeli prostost. Z ugotovitvami so seznanili pristojno tožilstvo in zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.