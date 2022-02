Nor pregon na hrvaški obali se je končal z avtom v drevesu #video

Policisti z juga Istre so imeli prejšnji teden polne roke dela z lovljenjem avtomobila, ki je brezglavo divjal po ozkih ulicah Pulja. Po več kilometrih bežanja pred policijsko patruljo se je brezglavi voznik, šlo je za mladoletnika brez vozniškega dovoljenja, zaletel v drevo. V avtomobilu, ki je bil ukraden, so bile sicer tri mladoletne osebe, svoj podvig pa so snemali in objavili na družbenem omrežju TikTok.

Trije mladoletniki, šlo naj bi za fante, stare 13, 15 in 16 let, so prejšnji ponedeljek v Pulju že zjutraj ukradli avtomobil volkswagen golf, z njim razdejali dvorišče stanovanjske hiše 55-letnega prebivalca Pulja in pobegnili.

Nekaj ur pozneje, okoli 17. popoldne, so ukradli še starejši avtomobil znamke Toyota, mu zamenjali registrske tablice in z njim nadaljevali divjanje po ulicah Pulja. Med brezglavim norenjem so med drugim vozili po pločnikih, po nasprotnem voznem pasu in nevarno prehitevali.

Podvig se je končal v drevesu. Dvema od trojice je uspelo pobegniti, enega mladoletnika pa so takoj pridržali policisti, ki so sicer ves čas sledili ukradenemu vozilu. Še isti večer so izsledili tudi pobegla mladoletnika, so poročali hrvaški mediji.