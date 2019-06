Reševanje vlog za državne štipendije bo hitrejše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se bo pospešilo reševanje vlog za uveljavitev pravic iz javnih sredstev, predvsem do državne štipendije. S poenostavitvami se bo tudi povečal krog upravičencev do štipendij, je prek Twitterja sporočila vlada.

Hitrejše reševanje vlog naj bi zagotovili od 1. avgusta, zato bo vlada predlog novele zakona poslala v obravnavo v DZ po nujnem postopku.

Kot so pojasnili na vladi, bodo s tem posledično zmanjšali zaostanke pri reševanju vlog za tako imenovane letne pravice iz javnih sredstev v mesecu avgustu in septembru. Po predlogu se bo namreč črtalo pravilo o fiktivnem izračunu pravic, s čimer se bo postopek poenostavil, večja bo tudi avtomatizacija postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, predvsem pravice do državne štipendije.

Ker se fiktivna denarna socialna pomoč ne bo vštela v državno štipendijo, se bo povečala višina državne štipendije oziroma povečal krog upravičencev, ki zdaj zaradi fiktivne denarne socialne pomoči do državne štipendije niso bili upravičeni, je še pojasnila vlada.