Oglasno sporočilo

Življenje, kot ste ga bili vajeni, se je obrnilo na glavo. S pandemijo koronavirusa in pojavom bolezni covid-19 je postalo bolj negotovo. Pojasnjujemo, kaj pomenijo nove razmere za življenjsko zavarovanje in odgovarjamo na pogosto vprašanje, ali potrebujete razširitev kritja življenjskega zavarovanja.

Kaj se bo zgodilo, če zbolite?

Ne veste, kdaj in na kakšen način se bo življenje vrnilo v običajne tirnice. Razumljivo je, da se pojavljajo dvomi in strah. Razmišljate, kaj bi se zgodilo, če vas ne bi bilo več. To je čas, ko se vprašate, kaj bi bilo v tem primeru z vašimi najbližjimi.

Vašemu življenjskemu zavarovanju smo dodali nova kritja in ugodnosti.

V takem času se sprašujete, kako ste zavarovani. Kaj krijejo vaša zavarovanja? Ali bodo vaši najbližji prejeli primerno izplačilo, če se vam zgodi najhujše? Bo pokrito zdravljenje, če zbolite z boleznijo covid-19? Tu so odgovori.

Kaj je z izplačilom v primeru smrti zaradi koronavirusa?

Prvo vprašanje, ki ste si ga najbrž zastavili, če imate sklenjeno življenjsko zavarovanje za primer smrti, je, ali bo zavarovalnica v tem primeru izplačala dogovorjeno vsoto.

Če se za zavarovanje niste odločili v zadnjih tednih pred izbruhom, potem ob sklenitvi o koronavirusu še ni bilo nobenega govora. Tak primer v pogojih zavarovanja zato podrobno ni mogel biti opisan na enak način, kot so na primer nezgodne smrti ali hujše bolezni, ki jih že dobro poznate – srčni infarkt, rak, možganska kap ...

A to ne pomeni, da v primeru koronavirusa zavarovanje ne velja. Dobro življenjsko zavarovanje namreč vključuje tudi take nepredvidljive primere in določa, kaj je z izplačilom, če se zgodi najhujše, smrt.

Za vaše življenjsko zavarovanje je skladno z določili splošnih pogojev zagotovljeno polno izplačilo zavarovalne vsote v primeru smrti tudi zaradi bolezni covid-19.

Različne zavarovalnice imajo namreč različne splošne pogoje in določila zavarovanj, a pri nas ste v tem primeru lahko brez skrbi.

Ali potrebujete razširitev kritja življenjskega zavarovanja?

Seveda si nihče ne želi, da bi se zgodilo najhujše. Kaj pa, če zbolite? Zaradi posebnosti razmer in z namenom dodatno utrditi varnost zavarovancev je Zavarovalnica Triglav kritja obstoječih zavarovanj še razširila.

Če imate ob življenjskem zavarovanju sklenjeno tudi Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb ali Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni, ste tako upravičeni tudi do izplačila v primeru hospitalizacije zaradi koronavirusa.

Če ste hospitalizirani, vam zavarovalnica zagotavlja izplačilo 10 % zavarovalne vsote, vendar ne manj kot 1000 EUR.

Poglejmo dva primera:

1. primer: Če je vaša zavarovalna vsota določena denimo na višino 7000 evrov, znaša 10 % od vsote 700 evrov, a se vam ob hospitalizaciji izplača minimalni znesek 1000 evrov.

2. primer: Če ste zavarovani za vsoto denimo 50.000 evrov, pa se vam ob hospitalizaciji izplača 10 % zneska, torej 5000 evrov.

Našteta dodatna zavarovanja je Zavarovalnica Triglav razširila avtomatično in veljajo do 14. 7. 2020. Ni vam treba urejati dodatne dokumentacije. Znesek se izplača ne glede na trajanje hospitalizacije in ne glede na to, kako dolgo je zavarovanje že sklenjeno (če je sklenjeno pred 1. 4. 2020).

Omejitve obstajajo pri vzajemnih zavarovanjih. Če sta z isto zavarovalno pogodbo vzajemno zavarovani dve osebi hkrati, se izplačilo izvede samo prvemu hospitaliziranemu zavarovancu izmed upravičencev na polici in ne tudi drugemu. Izjema je tudi pri zavarovancih, ki imajo več aktivnih zavarovanj. Tam se izplača dodatno kritje le po eni zavarovalni polici.

Kaj pa, če ne morete plačevati zavarovanja?

Žal prinaša epidemija koronavirusa tudi ekonomske posledice. Tudi pri nas se bo marsikdo morda žal znašel v položaju, ko se bo vprašal, kaj bo z njegovimi prihodki, prihranki, naložbami in krediti. Tu se bo pojavilo tudi vprašanje, kaj storiti z zavarovanji.

Kako pomembno je primerno zavarovanje, se v negotovih časih kaže še jasneje, zato prekinitev npr. življenskega zavarovanja za primer smrti ni smotrna odločitev.

Pomislite na to, zakaj ste ga sklenili in se spomnite, da je ključni cilj, da poskrbite za svoje najbližje, če se vam zgodi najhujše.

Če ocenite, da (vsaj začasno) res ne boste mogli plačevati premije, raje premislite o drugih možnostih. Zavarovalnico lahko zaprosite za mirovanje plačevanja premije ali kapitalizacijo zavarovanja. To pomeni, da ste še naprej zavarovani, vendar za znižano zavarovalno vsoto. S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Kaj je z naložbami?

Kaj pa naložbena življenjska zavarovanja? Če spremljate informacije o padanju vrednosti na trgih in napovedi, da se bodo morala gospodarstva po svetu spopadati z novo recesijo, se sprašujete, kaj je pravi odgovor. Je to čas za umik in izplačilo naloženega denarja? Ne. Praviloma strokovnjaki svetujejo, da je v obdobjih, ko so donosnosti naložb negativne, priporočljivo celo dodati nekaj sredstev na obstoječo polico naložbenega življenjskega zavarovanja, vsekakor pa ga ne prekinjati, saj s tem izgubite več privarčevanih sredstev.

Svetujemo vam, da počakate. V članku podrobneje pojasnjujemo, kaj se dogaja z naložbami in kaj lahko storite, če ne morete plačevati premij. Preberite ga tukaj

Vsekakor pa se, če se znajdete v stiski in soočite z neplačevanjem, pred vsakim korakom posvetujte s svetovalcem v zavarovalnici.

Ali potrebujete v času epidemije hiter zdravniški nasvet?

V Sloveniji zdravniška stroka že opaža, da v strahu pred koronavirusom nekateri prebivalci prezrejo lastne skrbi in celo bolezenske znake, povezane z drugimi obolenji.

Vsem strankam Skupine Triglav je brezplačno na voljo zdravstveni nasvet na daljavo. Podrobnosti o zdravniških nasvetih, ki jih zagotavlja Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, najdete tukaj

Če se v času epidemije srečujete z vprašanji povezanimi z zdravjem ali potrebujete psihološko podporo, vam je na voljo tudi svetovanje na daljavo. Hiter odziv, strokovna in prijazna razlaga vam bodo pomagali v izrednih razmerah.

Vsak dan med 6. in 22. uro lahko pokličete Zdravstveno točko na brezplačno telefonsko številko 080 26 44.

Potem ko boste opisali svoje težave ali postavili vprašanje, se boste dogovorili za termin, v katerem vas bo poklical zdravnik. Po telefonu svetujejo zdravnik družinske medicine, psihiater, psiholog, ginekolog ali mikrobiolog, po elektronski pošti pa tudi drugi specialisti: dermatolog, urolog, ginekolog in geriater.

Za termin brezplačnega pogovora se dogovorite tako, da pokličete Zdravstveno točko na številko 080 26 64. Zdravstveni nasvet je na voljo vsak dan od 6. do 22. ure.

Zdravstveni nasvet je brezplačno na voljo v času razglašene epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji za vse zavarovance Skupine Triglav. Zdravstveno točko lahko pokličete po telefonu tudi v primeru, da opazite znake obolenja zaradi koronavirusa: vročino, nahod, kašelj, bolečine v mišicah, pri težji obliki pa občutek pomanjkanja zraka (oteženo dihanje, kot pri pljučnici).

Še nimate zavarovanja in ga želite skleniti?

Primerno zavarovanje bi vas moralo spremljati na vsakem koraku. Vaše življenje, vaše zdravje in finančna varnost vaših bližnjih so vselej pomembni, v času, ko življenje kot s koronavirusom zavije po svoje, pa še posebej.

Čeprav ostajate doma, vam na sklenitev zavarovanj, s katerimi bo varnost vas in bližnjih trdnejša, ni treba čakati. Zavarovalnica je z vami tudi na daljavo.

Aktualna obvestila in navodila o vseh zavarovanjih in aktivnostih Zavarovalnice Triglav najdete na: www.triglav.si/covid-19 .

. Za informacije o sklepanju zavarovanj na daljavo ali druge informacije o zavarovanjih lahko pokličete svojega zavarovalnega zastopnika ali mu pošljete e-sporočilo .

. Vprašanja lahko posredujete tudi na e-naslov info@triglav.si ali pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 555 555.

Če želite skleniti na daljavo življenjsko zavarovanje, potrebujete:

elektronski naslov,

mobilno telefonsko številko,

računalnik, tablica ali pametni telefon s (»selfie«) kamero z mikrofonom in zvočnikom.

Podrobna navodila, kako lahko urejate svoja zavarovanja in kako lahko sklenete tudi nova, smo za vas pripravili tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je Zavarovalnica Triglav.