Radenska povečuje količino reciklirane embalaže

Ko odpadek postane nov material

Znani rek pravi, da se stvari spremenijo, ko spremenimo svoj pogled nanje. V Radenski so zato ubrali celovitejši pristop k svoji embalaži. Uporabljene plastenke uporabijo kot material za nastanek novih in že v letu 2020 so začeli polniti Radensko Naturelle v pollitrske plastenke iz recikliranega materiala.

Napredek je bil res hiter, saj je podjetju iz Radencev v manj kot dveh letih uspelo količino reciklirane embalaže povečati toliko, da so danes vse naravne mineralne vode Radenska v pollitrski embalaži iz 100-odstotno recikliranega materiala.

Zelene plastenke iz plastenk, zbranih v Sloveniji

V Radenski so nam povedali, da je veliko uporabljene embalaže zbrane doma, v Sloveniji. Če boste kupili Radensko Kraljevi vrelec (Classic ali Medium) v reciklirani zeleni plastenki, je ta zagotovo izdelana iz uporabljenih zelenih plastenk, ki smo jih Slovenci pravilno ločili v rumeni zabojnik. Ker zbiranje in polnjenje plastenk potekata v Sloveniji, je bistveno krajša tudi transportna pot, potrebna za izdelavo zelenih plastenk, s čimer v Radenski dodatno zmanjšujejo svoj ogljični odtis.

Trajnostni že od vsega začetka

Krožno gospodarjenje sicer za Radensko ni tako zelo nov koncept. V Radencih namreč že od vsega začetka s svojim vodnim zakladom polnijo tudi steklenice – te pravzaprav še danes predstavljajo velik delež njihove ponudbe. Vračljive steklenice Radenske, ki jih sprejemajo v živilskih trgovinah, naprej presortirajo, jim odstranijo zamaške in jih temeljito operejo. Preden vrnjene steklenice ponovno napolnijo z radensko, pa jih seveda pregledajo – na police se tako vrnejo le steklenice, ki so nepoškodovane in brezhibno očiščene.

Nasvet: ko vračate steklenice, jih vrnite skupaj z zamaškom. Tudi aluminijasti zamaški se reciklirajo in niso le odpad.

V krožno gospodarstvo smo vključeni vsi, od potrošnikov do gostincev

V Radenski poudarjajo, da svojega koščka v mozaik krožnega gospodarstva ne bi mogli prispevati, če jim pri tem ne bi pomagali potrošniki in tudi gostinci. "Eden od najbolj enostavnih načinov, s katerim lahko skupaj zapremo krog in poskrbimo, da se bo količina novonastale plastične embalaže zmanjšala, je zagotovo ločevanje in recikliranje embalaže. Drugi pa je seveda ta, da izberemo izdelke v vračljivih steklenicah – vračljivih pa je kar 97 odstotkov vseh naših steklenic v Sloveniji. Marsikdo ne ve, da nam steklenice vračajo tudi gostinci, ki so nam tako v veliko pomoč na naši misiji za boljši jutri," pravi Marián Šefčović, direktor Radenske Adriatic.