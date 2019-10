Puriču tudi uradno prenehala funkcija ministra za kohezijo

Iztok Purič je vodenje službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prevzel decembra lani, odstop pa ponudil 20. septembra. Odhod s položaja ministra je pojasnil z osebnimi razlogi, pri tem pa v javnosti sprožil ugibanja o trenjih znotraj stranke SAB.

Zavrača, da je odstop povezan z razhajanji v stranki

Po neuradnih podatkih naj bi prišlo do razhajanj v stranki, zlasti med njim in predsednico SAB Alenko Bratušek. A Purič to zavrača. Za STA je dejal, da sta "s predsednico Alenko Bratušek dopoldne spila kavo in se prijetno pogovorila". Na vprašanje, ali je odstopil zaradi nestrinjanja v stranki, pa je odgovoril: "Razlogi za odstop so le osebni."

Foto: STA

Le teden dni pred odstopom se je pohvalil z vzpostavitvijo zadovoljivega delovanja informacijskega sistema službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki se vse od ustanovitve sooča z očitki o prepočasnem koriščenju evropskih sredstev. Tudi Purič je ob nastopu mandata ugotavljal, da podatki o dozdajšnjem črpanju evropskih sredstev tekočega programskega obdobja niso ohrabrujoči, a je bil odločen, da bo razmere spremenil.

V odstopni izjavi je zapisal, da jim je v službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v času njegovega mandata "uspelo narediti tisto, česar ekipe pred njim niso znale ali pa niso zmogle narediti". Njegova absolutna prioriteta je bila ureditev informacijskega sistema službe.

Foto: Bor Slana

Pred Puričem so se v vladi Marjana Šarca zamenjali že štirje ministri. Zdaj mora Šarec v desetih dneh predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru. Do tedaj bo Purič še opravljal tekoče posle ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, je povedal Židan.

Purič je bil pred imenovanjem za ministra brez listnice v pokoju, sicer pa je bil dolgoletni direktor Javnega gospodarskega zavoda Brdo in kandidat SAB za župana Kranja na zadnjih lokalnih volitvah. V SAB nameravajo z novim kandidatom za kohezijskega ministra počakati do sprejema državnih proračunov za leti 2020 in 2021. To naj bi se zgodilo predvidoma konec novembra.