Prvi Slovenci iz Venezuele so že v Sloveniji

Repatriacija Slovencev iz Venezuele je v teku, nekateri so v Slovenijo že prispeli, drugi bodo v kratkem, tretji pa potrebujejo nekaj več časa, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Koliko jih je že prispelo v Slovenijo, niso razkrili, je pa Dnevnik poročal, da jih je šest - štiričlanska družina in zakonski par, poroča STA.

Vlada je novembra lani sprejela akcijski načrt za repatriacijo, s katerim je Slovencem v Venezueli in njihovim družinskim članom zaradi težkih življenjskih razmer v tej južnoameriški državi omogočila vrnitev v Slovenijo. V uradu so takrat sporočili, da so prejeli prošnje za repatriacijo 53 oseb.

Vsako prošnjo preučujejo individualno

Danes so za STA poudarili, da ni gotovo, da bo repatriiranih ravno toliko oseb, saj vsako prošnjo preučujejo individualno. Kateri od prosilcev namreč morda ne bo izpolnjeval pogojev, drugi pa ne vedo, ali bodo lahko repatriirani zaradi osebnih in družinskih pogojev, so pojasnili.

Rojaki se dobro počutijo in se vključujejo v slovensko okolje

V uradu so po pisanju STA izrazili zadovoljstvo, da se do zdaj repatriirani rojaki v Sloveniji dobro počutijo in se že lepo vključujejo v slovensko okolje. Čeprav je repatriacija zelo zahteven proces, je vse k sreči minilo brez večjih zapletov, so pojasnili. Ob tem so se zahvalili številnim prostovoljcem, ki so pomagali pri urejanju vsega potrebnega za dobro počutje repatriiranih oseb.

Država jim bo na začetku pomagala

Po vrnitvi v Slovenijo bo država 15 mesecev repatriirancem krila osnovne življenjske stroške, zagotavljala osnovno zdravstveno oskrbo in jim priskrbela tudi začasno stanovanje - ali pri zasebnikih ali v kakšnih drugih nastanitvenih možnostih države. Pravice ožjih družinskih članov, ki jim je bil odobren prihod v Slovenijo, niso pa slovenskega rodu, bodo nekoliko manjše, piše Dnevnik.

Po uradnih podatkih v Venezueli, ki jo že več let pretresa gospodarska, politična in družbena kriza, živi 335 slovenskih državljanov oziroma do tisoč ljudi slovenskega rodu.