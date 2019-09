Prvi jesenski dan bo oblačen in deževen

Poletje se je z današnjim dnem poslovilo, prvi dan koledarske jeseni bo tako v znamenju oblačnega vremena in padavin. Kraje v zahodnem in južnem delu Slovenije bodo lahko vmes zajele tudi nevihte.

Foto: Arso/meteo.si

Ponedeljkov dan bo spremljal tudi jugozahodni veter, ob severnem Jadranu pa bo pihal večinoma šibek jugo, navaja Arso.

Jutri dopoldne bo dež ponehal

Dež bo do torka dopoldne po državi ponehal. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 12, na Primorskem okoli 16 stopinj, popoldne pa se bo živo srebro povzdignilo do 19, na Primorskem do okoli 23 stopinj Celzija.

Foto: Arso/meteo.si

Foto: Arso/meteo.si

Po torkovi jasnini lahko pričakujemo deževno sredo in četrtek

V sredo dopoldne bo še delno jasno, popoldne pa lahko pričakujemo ponovne padavine. Najnižje dnevne temperature se bodo gibale tam okoli 10 stopinj, čez dan bo okoli 18 stopinj Celzija.

Četrtkovo jutro bo še v znamenju padavin, ki pa bodo do dopoldneva ponehale, razjasnilo se bo. Konec tedna bo v znamenju sončnega in lepega vremena.

Noč in dan enako dolga

23. september pa ni le začetek jeseni, danes namreč obeležujemo tudi enakonočje ali ekvinokcij - čas, ko se sonce nahaja natančno nad ekvatorjem, kar pomeni, da je nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem.

Noč in dan sta tako približno enako dolga. Do pojava pride dvakrat letno, in sicer okoli 20. marca ob začetku pomladi in ob začetku jeseni. S septembrskim enakonočjem se na severni polobli začenja jesen, na južni pa pomlad.

Naslednji letni čas, zima, pa se bo začela 21. decembra s Sončevim obratom ali zimskim solsticijem, ko bo dan najkrajši, noč pa najdaljša. Na južni polobli se takrat začenja poletje.