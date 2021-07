Začelo se je predčasno glasovanje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ministrstvu so se na očitke odzvali s pojasnilom, da je do poznega obveščanja domov za starejše prišlo "zaradi nenamerne napake v delovnem procesu". Minister Janez Cigler Kralj je zahteval poročilo in predlog rešitev za izogib takim napakam v prihodnje. Na Gospodarskem razstavišču pa ljudje že množično oddajajo svoje glasove pred nedeljskim referendumom.

Iz Sindikata upokojencev Slovenije so sporočili, da ostro protestirajo zaradi onemogočanja stanovalcem domov za starejše, da bi lahko izrazili svojo voljo na referendumu o zakonu o vodah. S tem je vlada, so še opozorili, še enkrat izrazila svoj odnos do starejših.

"Vlada je tako ponovno izrazila svoj odnos do starejših, kar počne že vse leto s svojimi ukrepi od začetka pandemije do predlaganja zakonov, ki niso v dobro starejših," so v protestni izjavi zapisali v Sindikatu upokojencev Slovenije.

Nazadnje je vlada po njihovem enako ravnala s predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je posredovala v parlament brez možnosti, da bi starejši povedali svoje mnenje, podali predloge.

"Pričakujemo, da bo vlada storila vse, da bodo stanovalci domov za starejše lahko glasovali na referendumu 11. julija 2021 in tako uresničili svojo ustavno pravico," je še opozorila predsednica sindikata Francka Ćetković.

Medtem je na Gospodarskem razstavišču, kjer poteka predčasno glasovanje, množica ljudi, ki že oddajajo svoje glasove pred nedeljskim referendumom.

Iz Gibanja za pitno vodo so že v ponedeljek sporočili, da je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nedopustno oviralo stanovalce domov za starejše pri njihovem uresničevanju volilne pravice na referendumu o noveli zakona o vodah. Ministrstvo je domove o možnosti glasovanja varovancev po pošti obvestilo tik pred iztekom roka za prijavo, so opozorili.