Projekt Slovenski kruh poziva k negovanju kulturne dediščine

Pekarna Grosuplje, Mercator in Argeta so se povezali v projekt Slovenski kruh, ki po njihovih navedbah ni samo poklon bogati tradiciji pekarstva pri nas, temveč tudi poziv k skrbnemu negovanju kulturne dediščine. V okviru projekta sta Argeta in Mercator podprla prizadevanja Slovenske rastlinske genske banke pri ohranjanju lokalnih semen.

"Pekarstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo tako v proizvodnji surovin in pridelavi žit kot tudi v pripravi kruha," je dejal podpredsednik Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo Enzo Smrekar.

"Izbrana žita, ki so rasla na poljih slovenskih kmetov, smo zmleli v slovenskih mlinih in po tradicionalni slovenski recepturi pri slovenskih pekih spekli kruh, ki ne more biti bolj naš, slovenski. In to kulturno dediščino je pomembno negovati in varovati, da bo za vedno na voljo vsem prihodnjim generacijam," so Smrekarja še povzeli v sporočilu za javnost.

Tudi generalni direktor Mercatorja Tomislav Kramarić je poudaril, da projekt Slovenski kruh nosi večjo družbeno vrednost. "Je priložnost za udejanjanje našega poslanstva, ki ga imamo do lokalnega gospodarstva in družbe," je dejal. Prvi podatki o nakupih kruha iz tega projekta po Kramarićevih besedah dokazujejo, da ga je kupec že sprejel, saj je prodaja 60 odstotkov večja od količinske prodaje preostalih podobnih vrst kruha istih gramatur.

V Argeti so se odločili, da bodo podprli prve korake k ohranjanju lokalnih semen, zato so se povezali s Slovensko rastlinsko gensko banko, ki deluje znotraj Kmetijskega inštituta Slovenije, ter podprli njihova prizadevanja pri hrambi lokalnih semen za prihodnje generacije.

"Cilj je naša lokalna semena shraniti v svetovni semenski banki na Svalbardu. Zavedamo se, da je ta proces dolgotrajen in zahteven, a verjamemo, da bodo naša semena v bližnji prihodnosti uspešno hranjena za prihodnje generacije," je dejal Smrekar.

Da je hramba lokalnih semen pomemben cilj prihodnosti, se je strinjal tudi izvršni direktor podjetja Don Don Boris Viktorovski. "Pekarna Grosuplje je naša najstarejša uveljavljena pekarska znamka v Sloveniji, ki jo zaznamujeta povezanost zaposlenih ter njihova zavzetost in ljubezen do kruha. Za združevanje krušne dediščine in sodobnih trendov si prizadevamo že več kot 70 let in pri tem gradimo na prenosu tradicionalnih spretnosti in znanja iz roda v rod," je dejal.