V Kopru prižgali najdražje lučke #video

Aktualni župan Boris Popovič se je odločil, da bo prehitel lokalne volitve, ki bodo 18. novembra, in bo novoletne lučke v Kopru prižgal že danes ob 17. uri.

Okraševanje so v Kopru začeli že v začetku meseca, skupno pa bodo za osvetlitev odšteli 540 tisoč evrov. Na razpisu za okrasitev je zmagalo podjetje MK Illumation.

Popovič je dejal, da bo praznično vzdušje prekosilo Ljubljano, sosednji Zagreb in tudi Dunaj ter Trst.

Letos skoraj mesec dni prej

Po mestu bodo posejani motivi, ki predstavljajo Koper, kot so svetilnik, sidro in jadrnica, 3D-motivi pa so priložnost za odlične fotografije, ki bodo pustile trajen spomin. Na občini so ob tem na omenjenem portalu izrazili prepričanje, da bo letošnja dekoracija mesta nekaj edinstvenega "in da bomo s tem konceptom postavili Mestno občino Koper na točko, da bo v prazničnem času velika konkurenca velikim evropskim mestom, ki že mnogo let slavijo kot najlepše okrašena".

Lani je Popovič lučke prižgal 1. decembra, letos pa pričakuje, da bo z večjo naložbo tudi v zimskih mesecih privabil več turistov in se bo vložek povrnil.

V Kopru zimskih pogojev za zdaj še ni bilo. Današnje dnevne temperature so se povzpele do 16 stopinj Celzija, morje pa ima 18,2 stopinje Celzija.



Pomisleki so se ob zgodnem prižigu tudi glede posegov na zgodovinskih objektih, ki so predmet zaščite. Na občini so sicer že pred časom zagotovili, da so pri postavitvi okrasitve v starem mestnem jedru uporabili že obstoječa sidrišča na pročeljih mestnih hiš in palač, tako da bo tudi odstranitev okrasja lahka in brez vidnih posledic na zavarovanih objektih.



Po informacijah nekaterih medijev pa ni povsem tako. Kot je poročal Radio Koper, so namreč konservatorji piranske enote zavoda za varstvo kulturne dediščine ob ogledu stanja na terenu ugotovili, da posegi na pročeljih niso bili predlagani v vlogi za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in da njihova namestitev presega izdano kulturnovarstveno soglasje. Zato so zadevo predali pristojni inšpekciji za kulturo in medije. STA

Janković 21 dni pozneje

Ljubljanski župan Zoran Janković bo na gumb za lučke pritisnil 30. novembra, za okrasitev pa bo občina porabila 200 tisoč evrov. Prav tako na zadnji novembrski dan bodo lučke prižgali tudi na Ptuju.

V Mariboru bodo lučke prižgali 23. novembra, v Celju 1., v Kranju pa 2. decembra.

Preberite še: